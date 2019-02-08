Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ABD Ticaret Odası ve Amerikan Türk Konseyi üyelerini kabul etti. Yaklaşık 1.5 saat süren kabulde konuşan Erdoğan, Türkiye-ABD ilişkilerine yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan’ın açıklamaları özetle şöyle:

Türkiye ve ABD arasında ortak çıkarlara dayalı, güçlü, kapsamlı ve stratejik bir müttefiklik ilişkisi vardır. İlişkilerimizde zaman zaman görüş ayrılıklarına dayalı iniş çıkışlar yaşasak da ortaklığımız pek çok zorluğun üstesinden gelmiştir. Tüm sıkıntıları, sınamaları, direnç testlerini başarıyla atlattık. Trump’ın özellikle Suriye bağlamında aldığı son inisiyatif Türk-Amerikan ilişkilerini baltalamaya çalışanların planlarını boşa çıkarmıştır. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri’nin (Suriye’de) çekileceği alanlarda terörle mücadele sorumluluğunu devralmaya hazırdır. Başta DEAŞ olmak üzere, ülkemize, bölgemize ve dünyaya tehdit oluşturan tüm terör örgütleriyle mücadeleye kararlıyız. DEAŞ terör örgütünü, başka eli kanlı terör örgütüyle ikame etmeye çalışan eski yönetim bakiyesi bazı kesimler, baştan beri ülkemiz hakkında kara propaganda yapıyor. PKK/PYD terör örgütünü yerel halkla özdeşleştirmek Kürt kardeşlerimize yapılabilecek en büyük hakarettir.

(Suriye’de) İnsani bir yaklaşım düşünüyorsak ‘mültecilere kapılar açalım’ diyorsak, gelin güvenli bölgelerde konteyner kentler oluşturalım. Türkiye olarak müttefiklerimizden sadece lojistik destek alarak güvenli bölgeyi kuracak, ortak menfaatlerimiz doğrultusunda yönetecek her türlü imkana sahibiz.

(Amerika’nın silah yardımı) Kime geliyor bunlar, YPG’ye, PKK’ya geliyor. Yakalandıkları zaman bir de bakıyoruz Amerika’nın silahları. Kimde bu? Terör örgütlerinde. Ama bunları terör örgütü olarak şu anda hâlâ Amerika kabullenemedi. Bizim sıkıntımız burada.

FETÖ elebaşının Pensilvanya’da hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam etmesi, milletimizi ve şehit ailelerini yaralıyor. (FETÖ) ABD makamlarının gerekli adımları bir an önce atmalarını bekliyoruz.

Ticaret hacmindeki hedefimiz 75 milyar dolar. Yalnızca ülkemize yönelik olarak uygulamaya konulan, çelik ihracatımıza dair 2 kat artırılmış gümrük vergisinin kaldırılmasını bekliyoruz.

HEDİYE EDİLEN OTOBÜSÜ İNCELEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BMC firması tarafından Cumhurbaşkanlığına hediye edilen ve üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsu bulunan otobüsü inceledi. Erdoğan, BMC Yönetim Kurulu üyeleri Talip Öztürk ve Taha Yasin Öztürk'ten otobüsün teknik özellikleri hakkında bilgi de aldı.