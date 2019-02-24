Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YÜCEL KAYAOĞLU

AK Parti, 31 Mart mahalli idareler seçimleri için saha çalışmalarına yoğunlaşıyor. Bugün yapılacak Meclis Başkanlığı seçimlerinin hemen ardından önümüzdeki haftadan itibaren AK Parti milletvekillerinin tamamı seçim bölgelerine dağılacak. AK Parti Genel Merkez yönetimi, yerel seçimlere ilişkin Türkiye genelindeki kampanyanın nasıl yürütüleceğine ilişkin planlamasını tamamladı. Buna göre, televizyon filmleri ve sosyal medya üzerinden propaganda çalışmaları devam edecek. Meclis’in tatile girmesi ile birlikte de milletvekilleri tam zamanlı olarak seçim bölgelerinde sahaya inecek. Kampanyanın nasıl yürütüleceği konusunda tüm milletvekillerine bilgi notları gönderildi. Bu kapsamda milletvekilleri vatandaş ile görüşmelerinde büyük oranda genel siyaset üzerinden görüşmeler yapacak. Ekonomi, dış politika konularına yoğunlaşacak. Seçim çalışmaları sırasında söylem birliğinin sağlanması için parti yönetimi günlük gelişmelere bağlı olarak, milletvekillerine partinin bakış açısını yansıtan anlık bilgi notları iletecek. Milletvekilleri de, vatandaş ile temaslarında bu bakış açısına göre hareket edecek. Belediye başkan adayları ise kampanya boyunca illerinin yerel problemlerine ağırlık verecek. AK Parti’nin kampanya planlamasına göre, kabine üyeleri de sahaya inecek. Her bakan kendi görev alanına giren konularda yapılanları ve bundan sonra yapılacakları vatandaşla paylaşacak. Özellikle ekonomik gelişmeler konusunda vatandaş sık sık bilgilendirilecek. Kampanyanın taşıyıcı faktörü ise yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olacak. Erdoğan da son bir ayda, miting programlarına yoğunlaşacak, ayrıca televizyon programlarına katılacak.