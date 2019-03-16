Ayrıntılar geliyor...
Adalet Bakanı Gül CHP ve HDP'ye sert sözler: Artık alenen söylüyorlar
16.03.2019 - 12:25 | Son Güncelleme: 16.03.2019 - 12:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "HDP, 'Ankara'da Mansur Yavaş, İstanbul'da İmamoğlu kazanırsa bize borçlusunuz' diyor. Önceden açık etmeden söylüyorlardı, şimdi alenen söylüyorlar. Karanlık odalarda kurulan ittifakları halkımız sandıkta bozacaktır."
Etiketler : Adalet Bakanlığı,Abdulhamit Gül,HDP,CHP,
610755 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/610755.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER