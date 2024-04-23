Bakan Tunç'tan 'DEM Parti kapatılsın' çağrısına dikkat çeken çıkış: Kaçınılmaz olur...

Adalet Bakanı Tunç, Devlet Bahçeli'nin 'DEM Parti kapatılsın' çağrısına yönelik soruya cevap verdi. "DEM, terör örgütüne mesafe koymalı" diyen Tunç, bu şekilde devam edilmesi halinde bunun kaçınılmaz olduğunu söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlamış DEM Parti'ye sert sözlerle yüklenmişti.

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Bahçeli, DEM Parti'nin kapatılması yönündeki çağrısında şu ifadeleri kullanmıştı:

DEM Parti hakkında kapatma davasının açılarak bölücü milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması, müfettiş görevlendirilmesiyle oyalanmaktan ve zamana oynamaktan vazgeçilmesi tarihe, ecdada, vatana ve millete namus borcudur.

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Bahçeli'nin çağrısı, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında TBMM'de düzenlenen resepsiyonda gazeteciler tarafından soruldu.

'BÖYLE GİDERSE KAÇINILMAZ'

Tunç soruya şu ifadelerle cevap verdi:

40 yıldan bu yana mücadele ettiğimiz, ülkemizin bölünmesi için gayret gösteren bir terör örgütüne karşı tavrınızı koymazsanız, özellikle o terör örgütünden soruşturma, kovuşturma geçirmiş kişileri aday gösterirseniz burada sorun ortaya çıkıyor

DEM, terör örgütüne mesafe koymalı, demokratik siyaset isteyen terörü reddedecek. Demokrasilerde şiddet olmaz, fikir özgürlüğü sonuna kadar ama şiddeti desteklerseniz demokratik hukuk devleti bunu kabul etmez. DEM Parti terör örgütü ile arasına mesafe koyamadı, böyle giderse bu kaçınılmaz olur.

Kimse bir partinin kapatılmasını istemez. Durup dururken de bir parti hakkında kapatma davası açılmaz. Siz, Anayasa'nın amir hükümlerini göz ardı eder ve şiddete karşı, teröre karşı tavrını koymaz, bilakis onları destekler mahiyette bir politika yaparsanız o zaman elbette ki bu istenmeyen kapatma davaları ve eleştirilerle baş başa kalırsınız