Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Politika > Bakan Tunç'tan 'DEM Parti kapatılsın' çağrısına dikkat çeken çıkış: Kaçınılmaz olur...

Bakan Tunç'tan 'DEM Parti kapatılsın' çağrısına dikkat çeken çıkış: Kaçınılmaz olur...

Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
- Güncelleme:
Bakan Tunç&#039;tan &#039;DEM Parti kapatılsın&#039; çağrısına dikkat çeken çıkış: Kaçınılmaz olur...

Politika Haberleri  / Ajanslar

Adalet Bakanı Tunç, Devlet Bahçeli'nin 'DEM Parti kapatılsın' çağrısına yönelik soruya cevap verdi. "DEM, terör örgütüne mesafe koymalı" diyen Tunç, bu şekilde devam edilmesi halinde bunun kaçınılmaz olduğunu söyledi. 

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlamış DEM Parti'ye sert sözlerle yüklenmişti.

Bahçeli, DEM Parti'nin kapatılması yönündeki çağrısında şu ifadeleri kullanmıştı:

DEM Parti hakkında kapatma davasının açılarak bölücü milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması, müfettiş görevlendirilmesiyle oyalanmaktan ve zamana oynamaktan vazgeçilmesi tarihe, ecdada, vatana ve millete namus borcudur.

Bakan Tunç'tan 'DEM Parti kapatılsın' çağrısına dikkat çeken çıkış: Kaçınılmaz olur... - 1. Resim

Bahçeli'nin çağrısı, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında TBMM'de düzenlenen resepsiyonda gazeteciler tarafından soruldu. 

'BÖYLE GİDERSE KAÇINILMAZ'

Tunç soruya şu ifadelerle cevap verdi:

40 yıldan bu yana mücadele ettiğimiz, ülkemizin bölünmesi için gayret gösteren bir terör örgütüne karşı tavrınızı koymazsanız, özellikle o terör örgütünden soruşturma, kovuşturma geçirmiş kişileri aday gösterirseniz burada sorun ortaya çıkıyor

DEM, terör örgütüne mesafe koymalı, demokratik siyaset isteyen terörü reddedecek. Demokrasilerde şiddet olmaz, fikir özgürlüğü sonuna kadar ama şiddeti desteklerseniz demokratik hukuk devleti bunu kabul etmez. DEM Parti terör örgütü ile arasına mesafe koyamadı, böyle giderse bu kaçınılmaz olur.

Kimse bir partinin kapatılmasını istemez. Durup dururken de bir parti hakkında kapatma davası açılmaz. Siz, Anayasa'nın amir hükümlerini göz ardı eder ve şiddete karşı, teröre karşı tavrını koymaz, bilakis onları destekler mahiyette bir politika yaparsanız o zaman elbette ki bu istenmeyen kapatma davaları ve eleştirilerle baş başa kalırsınız

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Ajanslar
Sadettin Saran canlı yayında duyurdu! Fenerbahçe başkan adaylığı için tek şart sundu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP lideri Özgür Özel ile TBMM'de bir araya geldi - PolitikaErdoğan, Özel görüşmesi için tarih verdiBakan Tekin'den öğretmen atamalarına ilişkin son dakika açıklaması - PolitikaBakan Tekin'den son dakika 'atama' müjdesiBakan Yerlikaya'dan 1 Mayıs 'Taksim' açıklaması: Yasaklama değil kısıtlama - PolitikaBakan Yerlikaya'dan 1 Mayıs 'Taksim' açıklamasıCumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye'de çocukları kabul etti - PolitikaCumhurbaşkanı Erdoğan çocukları kabul ettiİyi Parti kongre öncesi karıştı! Başkan adayı Kodaz'a parti içinden engel - Politikaİyi Parti kongre öncesi karıştıBaşkan Genç, Ortahisar'ın borcunu 'algıya müsaade yok' deyip açıkladı - PolitikaBaşkan Genç, Ortahisar'ın borcunu açıkladı
Sonraki Haber Yükleniyor...