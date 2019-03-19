Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 104. yılı törenine katıldı. Erdoğan, Yeni Zelanda’daki saldırı ve Türklere yönelik nefret mesajlarını hatırlatarak çok sert konuştu. Cumhurbaşkanı şunları söyledi: Çanakkale Savaşı’nı savaşlardan bir savaş sananın, bu topraklarla da bu milletle de bu ülkeyle de ilgisi yok demektir. Çanakkale’yi ruhunun derinliklerinde yaşatmayan hiç kimsenin bu ülkeyle ve bu milletle ilgili tek cümle dahi kurmaya hakkı yoktur. Malazgirt’i bilmeyen Süleyman Şah’ın İznik’te kurduğu Selçuklu Devleti’nin anlamını da bilmez. Selçuklu’yu bilmeyen, Söğüt’te dikilen fidanın nasıl dünyanın en büyük devleti hâline dönüştüğünü de bilmez.

Türkiye’nin sabrını ve kararlılığını aradan geçen bir asra aşkın zaman rağmen hâlen sınamaya devam ediyorlar. Çanakkale’den 104 yıl sonra bir kez daha sesleniyoruz ve diyoruz ki; mesajınızı aldık. Niyetinizin ve kininizin canlı olduğunu anladık. Bir teröristin ortaya çıkmak suretiyle 50 Müslüman’ı öldürmesinin ne olduğunu anladık. Bu bireysel bir olay değildir örgütlüdür. Biz buradayız biz Çanakkale’deyiz. İstanbul’u Konstantinopolis yapamayacaksınız. Dedeleriniz geldi kimileri tabutla döndü. Siz de gelirseniz dedeleriniz gibi uğurlayacağımızdan şüpheniz olmasın.

AYNI KAYNAKTAN BESLENİYORLAR

Bu iş silah üzerine boya ile yazı yazmakla olmaz. Biz tarihi Çanakkale’de kanla yazdık. Gazi Mustafa Kemal’in liderliğinde yazdık. İsrail’in başındaki zatın oğlunun ifadeleriyle dikkat edin Yeni Zelanda’daki teröristin ifadeleri aynı. Aynı kaynaktan besleniyorlar. Dünyanın neresinde olursa olsun, tüm masumlara, tüm Müslümanlara, tüm Türklere karşı kalkan ellere yazacak tarihimiz var. Teröristlerle, ekonomiyle, gizli-açık yaptırımlarla, tehditlerle, sinsi ayak oyunlarıyla ayaklarımıza çelme takmaya çalışanlara karşı yazacak tarihimiz var. Çünkü bu millet hak davası söz konusu olduğunda ölümü bile göze alan bir millettir.

Erdoğan “Çıkmış bir terörist ne diyor, Kürdistan. Soruyorum, Türkiye’de Kürdistan diye bir bölge var mı?” diye sorarak Türkiye’nin bölgelerini sıraladı. Erdoğan “Türkiye’de Kürdistan diye bir bölge yok, çok seviyorsan Irak’ın kuzeyinde Kürdistan var, defol git orada yaşa” diye konuştu.

SALDIRI BİREYSEL DEĞİL ÖRGÜTLÜ...

Ortak canlı yayında gazetecilerin sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeni Zelanda’da 50 kişinin hayatını kaybettiği cami saldırısının bireysel değil, örgütlü bir olay olduğunu söyledi. Charlie Hebdo olayında bütün dünyanın Avrupa’da bir araya geldiğini ama Yeni Zelanda’daki olayda Avrupa’nın sesinin çıkmadığını dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti: “Avrupa’dan henüz daha bir şey duymuş değiliz. Batı medyası işi tamamen sinsice götürüyor. İslam dünyasından da ses yok sadece Türkiye olarak biz yorumlarımızı, değerlendirmelerimizi yapıyoruz. Bu cani 50 Müslümanı orada şehit ediyor, cezası azami 15 yıl olacak. Böyle bir şey olabilir mi? Bu dangalağın böyle bir manifesto yazması mümkün değil. Bu özel bir kurul tarafından hazırlanmış bir manifesto, bunun arkasında çok ciddi bir kurul var. Çünkü Batı’nın niye sesi çıkmıyor? Bunu bulmuşlar ve hazırlayıp eline vermişler.”

Avrupa Parlamentosunun 2018 Türkiye Raporu’nda yer alan “Avrupa Birliği’nin Türkiye ile katılım müzakerelerini resmen askıya alması” önerisine ilişkin soru üzerine Erdoğan, şunları kaydetti: “Ah keşke öyle bir şey yapsalar, bizimle müzakereleri durdursalar veyahutta Türkiye’yi Avrupa Birliği’nin dışına çıkarıverseler. Yapmazlar, yapamazlar çünkü Türkiye’ye bunların da ihtiyacı var.”

Erdoğan, Ayasofya’nın ibadete açılması talebine ilişkin de, “Bunları aşmak bizim için sorun değil aşarız ama getirisi, götürüsü nedir? Bunu da burada açıklamam doğru olmaz. Bunun bizim için faturası çok daha ağırdır. Unutmayalım dünyanın çok çeşit ülkelerinde bizim binlerce camimiz var. Acaba bunu söyleyenler, bu camilerin başına ne gelir, bunu düşünüyor mu?” dedi.