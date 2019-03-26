Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bugün Ümraniye’de seçim çalışmalarını sürdüren Yıldırım, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanlığını ziyaret ettikten sonra miting alanına gitmek üzere Ümraniye metro istasyonuna geldi. Gişelerde İstanbulkart'ı okutarak metroya binen Yıldırım, yolculuk esnasında vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Ümraniye-Çekmeköy metrosunu kullanarak Çarşı durağına kadar seyahat eden Yıldırım, yol boyunca yolcularla sohbet etti. Çarşı metro durağında inen Yıldırım, Alemdağ Caddesi üzerindeki bir kafede oturan vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.