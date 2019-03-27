İngiltere Başbakanı Theresa May, milletvekillerinin Brexit anlaşmasına destek vermesi halinde planlanandan önce istifaya hazır olduğunu açıkladı.
İngiltere Başbakanı May'den 'İstifaya hazırım' mesajı
27.03.2019 - 21:35 | Son Güncelleme: 27.03.2019 - 21:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İngiltere Başbakanı Theresa May, milletvekillerinin Brexit anlaşmasına destek vermesi halinde planlanandan önce istifaya hazır olduğunu açıkladı.
Etiketler : Theresa May,
613115 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/613115.aspx
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