Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÇAĞRI ERHAN

ABD’deki BM görüşmeleri sonrası yurda dönerken önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Konuşmamızda, küresel adaletsizliğin sembolleştiği Filistin, Arakan, Suriye, mülteci krizi ve göç gibi konularda ülkemizin tutumunu aktardım. İslam düşmanlığının ve kültürel ırkçılığın küresel barış için arz ettiği tehdide dikkati çektim” dedi.

Güvenli Bölge’nin bir an evvel kurulması gerektiğinin altını çizen Erdoğan, “Bununla ilgili hazırladığımız kitapçıkları bütün liderlere dağıttım. Eğer bu Güvenli Bölge kurulabilirse, bir ila iki milyon mülteciyi buralara yerleştirebiliriz. Burada 150 ila 400 metrekare arasındaki alanlarda yerel mimari ile yapılmış ve ekip biçilebilecek hayvancılık yapılabilecek ahırların olduğu binalar yapmak istiyoruz. Burada özellikle başta ABD olmak üzere Rusya, Almanya, Fransa’nın bize gerekli desteği vermeleri lazım. Eğer bu destek gelirse biz de bunun inşaatla ilgili kısmını üstlenebilir ve yoğun bir çalışmayla burada bu işleri tamamlarız” diye konuştu.

∂ ABD’nin bizi oyaladığına, oyalama taktiğine dair düşünceniz devam ediyor mu? Güvenli Bölge somut adımların atılması için iki hafta süre vermiştiniz, bu süre hâlâ işliyor mu?

Bir kere bu takvim şu anda işliyor. Bu takvim işlerken sınır boylarında bütün tedbirlerimizi almış bulunuyoruz. Türkiye oyalanacak bir ülke değil. Şu anda sürekli tacizler altında olan benim vatandaşlarımdır. Bunun yanında da tabii yaklaşık dört milyon mülteciye ev sahipliği yapıyoruz. Bu mültecilerle ilgili olarak dünyanın da Batı’nın da hâlâ en ufak şekilde kılı kıpırdamıyor. Hepsi seyirci. İvedilikle planlarımızı yapıp uygulamaya koyacağız.

∂ BM genel kurulundaki konuşmanızın İsrail ile ilgili bölümüne Netanyahu’dan tepki geldi. Sizi doğruları söylememekle suçladı. Netanyahu şu anda hükûmet kurmaya çalışıyor orada bir lider değişimi bekliyor musunuz?

Ben şimdi Netanyahu’yu muhatap alırsam bu bizi küçültmez mi? Netanyahu şu anda başının çaresine bakıyor. Durum zaten pek hayra alamet değil. Çok rahatsız oluyor. Çünkü bu harita onları çıldırtıyor.

İşin gerçeği ABD’de Yahudi kuruluş temsilcileriyle bir görüşme yaptık. Orada kendilerine dedim ki “Siz işgalcisiniz. 1947-1948’de siz neredeydiniz?” Onlara haritayı gösterdik ve dedik ki “Bak siz buradaydınız, bundan sonra Filistin küçüldü, siz büyüdünüz. Ne ile? İşgal ile…

Bunlar bir de yalanı çok seviyorlar. Yüzleri kızarmadan yalan söylüyorlar. Söyleyecekleri bir şey yok ki. Söylüyorsun, gerçeği ortaya koyuyorsun. “Elinde savunma ile ilgili bir silahı, bıçağı yok ama bir hanım silahlarla şehit edildi” dedim. Ne dediler biliyor musunuz; “Öyle bir şey yok.” Hemen onun da resmini kendilerine gösterdim. “Siz bir defa çocukları öldürüyorsunuz. Sizin askeriniz, polisiniz çocukları bile gırtlağına sarılarak sürükleye sürükleye cezaevine götürdü ve o çocuk sonra gelip beni ziyaret etti” dedim.

Maalesef bunlar hain ve cani ve bunların dünya barışına bir katkısının olması asla söz konusu değil.

Şunları da söyledim; “Siz Mescidi Aksa’yı şu anda hâlâ Müslümanlara âdeta haram kılıyorsunuz. Mukaddes kitabımızı yerlerde paramparça ettiniz. Bunu da mı inkar edeceksiniz.” Hiç cevap yok tabi...

DERSİMİZE ÇALIŞARAK HAZIRLANDIK

∂ BM sunumunuzda farklı bir yöntem izlediniz; haritalar, fotoğraflar kullandınız. Konuşmanız tarihi olarak değerlendirildi. Nasıl hazırlandınız ve mesajlarınızın yansımasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Güzel bir ekibimiz var, gayet güzel bir hazırlık yaptık. Bana düşen sadece bazı başlıkları vermek. Biz de dersimizi çalışarak buraya geliyoruz. Yılların tecrübesi artık.

Şimdi daha farklı bir çalışma yapacağız inşallah. Türkiye, Malezya ve Pakistan olarak İslamofobiye karşı uluslararası alanda ortak bir iletişim çalışması yapacağız. Şu anda Cammu Keşmir’de oluşan olaylar karşısında İslamofobi noktasında ciddi bir tehdit var. Antisemitizmi hep dillendiririz, buna karşı olduğumuzu söyleriz ama İsrail veya Batı bu konuda hiçbir zaman dik durmadı ve tavır almadı. Biz ilk günden itibaren bu tavrı geliştirdik.

KİMDEN NEYİ KAÇIRIYORSUNUZ

∂ CHP ve İYİ Parti’nin ekonomiden sorumlu iki ismi Faik Öztrak ve Durmuş Yılmaz’ın IMF heyeti ile görüşmesi hakkında ne düşünüyorsunuz?

Muhalefet “İktidarı nasıl yaralarız? Nasıl Türkiye’deki ekonomiyi farklı bir şekilde gösteririz?” hesabı üzerinden sürekli yalan, iftira atıyor. Gizlilikten bahsediyorlar. Ben niye görüştüler falan diye de bir derdin içerisinde değilim. Tamam da kimden neyi kaçırıyorsunuz? Bu noktada kaçmaya gerek yok ki... Bir defa IMF’nin temsilcileri size hakikaten muhatap alacaklarsa gelsin sizi makamınızda ziyaret etsin. Niye gidip otellerin odalarında, lobilerde -ki geçmişte lobileri biliriz- oralarda görüşmeler yapıyorsunuz. Tabi bizi üzen budur.

∂ İran ile yaptırımlar devam ederken ticaret konusunda Hangi noktadayız?

Yerli, millî para konusunda biz bu teklifimizi son Ankara Zirvesi’nde de yine İran tarafına söyledik. Bunun yanında bizim tabi şu anda gerek petrol gerekse doğalgaz noktasında İran ile olan ilişkimizi sıfırlamamız mümkün değil. Biz oradan yine doğalgazımızı alacağız. Ama petrolde bir sıkıntımız var.

∂ Rusya ve İran ile yapılan Ankara Zirvesi’nin ardından İdlib’de göreceli olarak sakin bir döneme girildi. Hâlâ İdlib’den yeni bir göç tehlikesi görüyor musunuz?

Bazı tacizler oldu ama şu anda yaşanan herhangi bir sıkıntı yok. Çünkü gözlem noktalarındaki ekiplerimiz müteyakkız. Sürekli olarak da muhataplarla görüşmeler yapılıyor.

HANS'IN ÖNÜNDE BİZİ ŞİKÂYET EDİYORLAR!

∂ Berlin’de “demokrasi ittifakı” adı altında bir toplantı yapıldı. Katılan gruplar HDP, CHP, İyi Parti. Söz alan isimler Can Dündar, Hatip Dicle ve Hayko Bağdat. Saadet Partisi’nden Cihangir İslam da oradaydı. Ortak deklarasyon şu; “Türkiye’de demokrasi yok, demokrasi güçleri harekete geçmeli.” Buna yorumunuzu alabilir miyiz?

Bu kişilerin buralarda bir araya gelişlerinin, toplantılarının, attıkları bu başlıkların bizim ülkemizin yapısıyla yakından uzaktan alakası yok. Türkiye’nin içinde yaşayanlar Türkiye’nin demokrasisi konusunda bir endişe taşımıyor. Bunlar bir defa tamamıyla âdeta “bindirilmiş kıta” olarak belirlenmiş başlıklar üzerinden gidip Türkiye’ye Batı’ya şikâyet eden kişiler. Bu karalama kampanyasını yürütürken orada malum Türk yargısının cezalandırılmış olduğu isimler var. Bu isimler Türk yargısı tarafından bir defa belli cezalar almış ama kaçarak batıya sığınmış. Bu işin, gidip de Hans’ın, George’un önünde Türkiye’yi yalan yanlış şekilde anlatıp şikâyet eden insanlarla olması da söz konusu değildir. Allah ıslah etsin.

∂ “Ama Erdoğan ödül aldı” diye oyuna başvurdular BM’yi gölgelemek için…

Troller... Burada bir de FETÖ trolleri var. Biliyorsunuz onlar da kamyonet kiralamak suretiyle benim ismimi vererek benzer şeyler yapıyorlar. Sağ olsun reklamımızı yapıyorlar, teşekkür ediyoruz.

∂ Pompeo bazı Çinli kişi ve şirketlerin ABD tarafından yaptırma uğrayacağını söyledi. Kişi bazlı takip etmeye başlamış görünüyorlar. Böyle bir şey Türk vatandaşlarının başına gelse ne olur?

Ben öyle bir korku taşımıyorum. Çünkü bağımsız bir Türkiye isek bağımsızlığımızın hakkını da vermemiz lazım.

F-35’İ VER PATRIOT ALALIM

* F-35 programına yeniden döndürülmesi, Patriot alımı gibi başlıklarda yeni teklifle geleceği belirtiliyor...

F-35 konusunda iş tam manasıyla henüz çözüldü diyemeyiz. Ama ben kendilerine teklifimi yaptım. “S-400 yanında sizden de Patriot alabiliriz” dedim. Bunu bizzat Sayın Trump’a söyledim. Kendileri de “Bu eğer ciddiyse bunun üzerine çalışalım” dediler. Size ciddi bir teklif yapıyorum. Siz bunu Kongreden geçirebiliyorsanız biz de onunla ilgili olarak çalışmalarımızı yaparız, dedim. Öyle bir teklif olması hâlinde biz bir alternatif savunma sistemini de Türkiye’ye kazandırmış oluruz.