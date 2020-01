Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, büyük ve güçlü Türkiye hedefine ulaşmak için en önemli şartlardan birinin aile kurumunu ayakta tutmak olduğunu belirterek “Aile millî varlığımızın belkemiğidir” dedi.

Batı toplumlarını bekleyen en büyük tehdidin de bu olduğunu belirten Erdoğan şöyle konuştu:

Aile kurumu dağıldığında nüfus da azalmaya başlıyor. Niye ben en az üç çocuk diyorum? Bunu dememin sebebi; güçlü milletler güçlü ailelerden oluşur. Yıllarca maalesef doğum noktasında kısırlaştırma politikası güttüler. Niye? Türkiye’nin nüfusu azalsın diye. Aile kurumu dağıldığında zaten nüfus da azalıyor. Çünkü sadece bireylerin ve onların hayat biçimlerinin hâkim olduğu bir yerde çocuğa yer bulunamıyor. Bu yüzden pek çok Batı toplumu bir süre sonra yeryüzünden silinme riskiyle karşı karşıya kalacaktır. Türkiye de henüz bu derecede değilse bile aynı tehditle yüzleşmeye başlamıştır.

Gençlerin evlilik yaşının giderek yukarı doğru çıktığını belirten Erdoğan, şu değerlendirmeleri yaptı: Kızlarımız da erkeklerimiz de çoğu 30’undan sonra evleniyor veyahut da çoğu evde kalıyor. Böyle bir şey olur mu? Evlilik dışı hayat biçimi medya aracılığıyla meşrulaştırılmaya, daha da vahimi özendirilmeye çalışıyor, televizyonların birçoğunda bunun kampanyası yapılıyor. Aman bunlara dikkat edelim. Aile kurumunu kökünden kurutmayı amaçlayan sembollerin önü bilinçli bir şekilde açılırken aile kurumuna sahip çıkan davranışlar küçümseniyor. Bu büyük tehlikeye hep birlikte karşı koymalıyız.

Rabb’imiz ne buyuruyor? ‘Nikâhlanınız, çoğalınız’ buyuruyor. Nikâh dışı evlilik bizim değerlerimizde yok. Buna bir defa hep birlikte tavır koymamız lazım. Sevgili Peygamberimiz ne buyuruyor, ‘Kıyamet gününde diğer topluluklara karşı ümmetimin çokluğuyla övüneceğim’ diyor. Bunlar çok önemli, buna dikkat edeceğiz. Bizler ne kadar örnek bir aile hayatı ortaya koyarsak çocuklarımız da kendileri için benzer bir gelecek tasavvur eder.”

‘KADINA ŞİDDET’ BAHANE!

Özellikle Türkiye’de kadına şiddet olgusunu bahane ederek aile kurumuna saldıran bir zihniyetin peyda olduğuna işaret eden Erdoğan “Bu zihniyetin amacı kadını korumak değil, aileyi dağıtmaktır. Bunun için toplumun önüne hakikat ile ilgisi olmayan bir dehşet tablosu koymaya çalışıyorlar. Mesela Türkiye’deki kadın cinayeti vakaları, Avrupa ülkelerinin yarısı, dünya ortalamasının üçte biri kadardır. Buna rağmen ülkemizi âdeta her köşesinde her an kadınların katledildiği bir yer gibi gösterme çabalarına rastlıyoruz. Bu tür gayretler asla iyi niyetli değildir” dedi.

ENGELLİ MEMUR SAYISI 10 KAT ARTTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkedeki engelli memur sayısının önceki döneme göre yaklaşık 10 kat artışla 56 bin 500’e ulaştığını söyledi. Engelliler ile devlet korumasından yararlanmış gençlerin kamu kurumlarına yerleştirilmesi töreninde konuşan Erdoğan, bugün de her eğitim seviyesinden 1.304 engelli vatandaşı kamuda işe yerleştirdiklerini, devlet korumasında yetişen gençlerden 2002’den bugüne kadar kamuya yerleştirilenlerin sayısının 29 bine ulaştığını bildirdi.

Sosyal yardımlar için ayırılan yıllık bütçeyi 2 milyar liradan 55 milyar liraya çıkardıklarını dile getiren Erdoğan, son 17 yılda tam 339 milyar liralık sosyal yardımda bulunulduğunu, millî gelir içindeki sosyal yardımların payını yüzde 0,3’ten yüzde 1,2 seviyesini yükselttiklerini bildirdi.