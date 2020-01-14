Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.
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Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşuyor
14.01.2020 - 12:05 | Son Güncelleme: 14.01.2020 - 12:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.
Etiketler : Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
675022 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/675022.aspx
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