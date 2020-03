Türkiye Gazetesi

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, TGRT Haber’de yayınlanan Gündem Özel programında İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar’ın sorularını cevapladı. Kurtulmuş, özetle şunları söyledi:

KORONAVİRÜS: Türkiye bu işi başından itibaren ciddiye aldı. Şimdiye kadar bir vaka görüldü. Büyük bir salgınla karşı karşıyayız. Koronavirüs Laboratuvardan sızmış bir deney olabilir. Türkiye olarak aldığımız önlemleri artırıyoruz. Vatandaş olarak teyakkuz hâlinde olacağız. Bu mesele son derece şeffaf bir şekilde yürütülmüştür. Bir panik havasına gerek yok, tedbiri elden bırakmamalıyız. İlk andan itibaren Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’nin verdiği bu etkinlikle çok süratli kararlar alınabildi. Başkanlık sisteminin bize sağladığı iyi ve etkin yönetim mekanizması kendisini gösterdi.

KRİZ FIRSATÇILARI: Bu tam bir kara vicdanlılık durumu ve vicdansızlıktır. Böyle bir dönemde kara borsa yapmak, gerginlik ortamından istifade etmeye kalkmak son derece ahlaksızlıktır. Buradan kazanılacak paranın da kimseye faydası olmaz. Ticaret Bakanlığımız 81 ilimizde takip edilecek. Kara borsacılık yapan kim varsa burnundan fitil fitil getirilecektir.

İDLİB ATEŞKESİ: Ateşkesin kalıcı hale getirilmesi yönünde başa dönülmeyeceği kanaatindeyim. Gerçekten çok büyük bir tehlike ile karşı karşıyaydık. Türkiye çok net bir şekilde ‘Bir kere yükselen bayrak, yere inmez’ diyerek ortaya çıktı. Askerimizin kanının hesabını sordu. 100 kat diyebileceğimiz bir oranda rejimlere unsurlarına ve milislerine zayiat verdik. Biz şunu ortaya koyduk: şaka yapmıyoruz. Birleri Türkiye’nin blöf yaptığını düşünmüş olabilir. Bahar Kalkanı operasyonu ile Ruslar ve müttefikleri Türkiye’nin kararlılığını görmüş oldu. Biz bundan sonra Suriye’yi kimin yöneteceği ile ilgilenmiyoruz. Halkına karşı zulüm etmiş olan bu rejim daha fazla durmamalı.

ABD’NİN DESTEK AÇIKLAMALARI: Kimseye güvenerek İdlib’e girmedik. Kendi gücümüz üzerinden bu süreci sürdürüyoruz. Bahar Kalkanı Operasyonunda yaklaşık yüzde 75 civarında yerli mühimmat kullandık. Özelikle SİHA’lar son derece etkin bir hava hâkimiyeti sağladı.

RUSYA İLE İLİŞKİLER: ‘Türkiye kime yakınlaştı?’ lafları eski Türkiye’ye aittir. Türkiye kendi imkânlarıyla birlikte aslında ülkeleri kendine yakınlaştırıyor. Türkiye -ABD, Türkiye-Rusya ilişkileri gibi. Şunu net olarak biliyoruz ki ne Türk-ABD ilişkileri ne de Türk-Rus ilişkileri tek bir çizgide ilerlemiyor. Zaman zaman inişler çıkışlar yaşanıyor. Bölgede ne ABD ne de Rusya Türkiye ile iplerini koparamaz. Bölgedeki bütün muhatapları Türkiye’den önemli değil.

MÜLTECİ MESELESİ: Bütün dünya ama özellikle batı sınıfta kaldı. İkiyüzlü olduklarını ortaya koydular. Batı, burada nasıl sınıfta kaldıysa Türkiye’de altın harflerle yazılacak bir destan yazdı. Milyarca dolar maliyetle ağırladık, ağırlamaya da devam ederiz. AB, bu sorunu Türkiye’ye karşı siyasi koza dönüştürüyor. Mülteci dersinin ilk maddesi insanlık meselesidir.

CHP’NİN ELEŞTİRİLERİ: Herhangi bir muhalefet partisinin makul ve anlaşılabilir eleştirileri ciddi bir şekilde dinleriz. Ama her hâlükârda Türkiye’nin uluslararası alanda, yedi düvele karşı vermiş olduğu bu emperyalist tezleri bozma projesinde, CHP’nin maalesef bizimle milli meselelerde ortak müzakere edecek bir noktaya gelemediğini görüyoruz. Türkiye’nin millî menfaatleri neredeyse onun karşısında bir duruş sergiliyorlar. CHP’li Özkoç’un sözleri her türlü terbiye sınırları dışındadır. Bu kabul edilebilir bir şey değildir. Ahlaksızca, seviyesizce yapılmış saldırılardır.

YENİ KURULAN PARTİLER: Öncelikle hayırlı olsun. İnşallah Erdoğan karşıtı cephenin değirmenine su taşıyacak bir yanlışın içinde olmazlar.