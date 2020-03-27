Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından satıbaşları;

-Paniğe asla kapılmayacağız

- Karşımızdaki tehdit çok ciddi

- Emeklilerin bayram ikramiyeleri Nisan başında yatacak

- 2 milyon dar gelirli aileye bin lira destek veriyoruz

- Şehirler arasu seyahatler bundan böyle valilik iznine bağlanmıştır.

- Özel sektörde de esnek çalışma sistemine geçilecek

-Toplu taşıma araçlarında seyrek oturma düzeni oluşturulacak

- Piknik ve tören yerleri haftasonu kapalı olacak

- Askerlerimiz 14 gün karantina kuralına uygun şekilde kontrollü olarak celp ve terhis edilecektir.

- Yurtdışı uçuşlar tamamen iptal edilmiştir

- Tüm illerimizde pandemi kurulu oluşturulacaktır.

 