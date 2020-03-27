Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalarda bulundu.
Erdoğan'ın konuşmasından satıbaşları;
-Paniğe asla kapılmayacağız
- Karşımızdaki tehdit çok ciddi
- Emeklilerin bayram ikramiyeleri Nisan başında yatacak
- 2 milyon dar gelirli aileye bin lira destek veriyoruz
- Şehirler arasu seyahatler bundan böyle valilik iznine bağlanmıştır.
- Özel sektörde de esnek çalışma sistemine geçilecek
-Toplu taşıma araçlarında seyrek oturma düzeni oluşturulacak
- Piknik ve tören yerleri haftasonu kapalı olacak
- Askerlerimiz 14 gün karantina kuralına uygun şekilde kontrollü olarak celp ve terhis edilecektir.
- Yurtdışı uçuşlar tamamen iptal edilmiştir
- Tüm illerimizde pandemi kurulu oluşturulacaktır.