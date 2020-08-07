Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaşananları büyük bir hüzün ve acıyla yâd ettiklerini belirten Erdoğan, şöyle devam etti: İnsanlık olarak Hiroşima'da yaşanan bu meşum olaydan ders almayı başarmak zorundayız. Barış Anıtı Parkı'nda yer alan kaideye kazındığı gibi Hiroşima, 'Yanlışı tekrar etmeme' kararlılığımızın nişanesi olmalıdır." Erdoğan, Hiroşima'da yaşanan onca drama rağmen Suriye'den Yemen'e, Filistin'e kadar birçok ülkede çocukların ölmeye devam ettiğine dikkati çekerek "Ölüm, çocukları kimi zaman bir mülteci teknesinde, kimi zaman okul sırasında, kimi zaman sokakta, kimi zaman da kendilerini en güvende hissettikleri yer olan annelerinin kucağında buluyor" şeklinde konuştu.

Dünyanın hâlâ nükleer silahların gölgesinde olduğu günümüzde Hiroşima'dan yükselen çığlığa kulak vermenin gerekliliğine değinen Erdoğan, konuşmasını şöyle tamamladı:

İnsanlığın 8 Ağustos 1945'te yaşadığı bu utanç verici acıyı bir daha yaşamaması için 'Bir daha asla.' diyerek sözlerime son vermek istiyorum.

Anma törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan’a vekâleten Türkiye’nin Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan ve beraberindeki heyet katıldı.