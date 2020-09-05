Katıldığı bir televizyon kanalında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Çelik, Yunan kuvvetlerinin Türk gemilerini taciz ettiğini, Türkiye'nin de karşılık verdiğini aktararak, bu durumun da bir çatışma riskini barındırdığını dile getirdi. Çelik, şunları kaydetti: Yunan tarafı reddederse NATO Genel Sekreteri'nin misyonunu da reddetmiş olur, kendini çatışmanın önlenmesine dönük mekanizmanın dışında konumlandırmış olur. Masayı tercih edersen masadayız, sahayı tercih edersen sahadayız.
'Masayı seçersen masadayız, sahayı seçersen sahada'
05.09.2020 - 06:31 | Son Güncelleme: 05.09.2020 - 06:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, NATO'nun tansiyonu düşürmek için bir zemin oluşturmaya çalıştığını, Türkiye'nin de buna olumlu baktığını söyleyerek "Askerî ve teknik görüşmeler her zaman faydalıdır" dedi.
Etiketler : ömer çelk,
729653 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/729653.aspx
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