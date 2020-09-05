Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Katıldığı bir televizyon kanalında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Çelik, Yunan kuvvetlerinin Türk gemilerini taciz ettiğini, Türkiye'nin de karşılık verdiğini aktararak, bu durumun da bir çatışma riskini barındırdığını dile getirdi. Çelik, şunları kaydetti: Yunan tarafı reddederse NATO Genel Sekreteri'nin misyonunu da reddetmiş olur, kendini çatışmanın önlenmesine dönük mekanizmanın dışında konumlandırmış olur. Masayı tercih edersen masadayız, sahayı tercih edersen sahadayız.