Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova’yı Dolmabahçe Ofisinde kabul etti. Görüşme basına kapalı bir şekilde gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı’nı kabul etti
12.09.2020 - 19:22 | Son Güncelleme: 12.09.2020 - 19:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova’yı kabul etti.
Etiketler : dolmabahçe,Cumhurbaşkanı Erdoğan,Azerbaycan Milli Meclis Başkanı,
731376 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/731376.aspx
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