Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert C. O’Brien telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye- ABD ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Ayrıca İki ülke ilişkilerinin stratejik önemine vurgu yapıldı. Kalın ve O’Brien, Türkiye-ABD ilişkilerinde çeşitli sınamalarla karşılaşılan bir dönemde faydalı bir kanal tesis edilebilmesinden duydukları memnuniyeti ifade etti. Karşılıklı çıkar ve saygı çerçevesinde Türkiye-ABD ilişkilerinde sürekliliğin esas olduğu vurgulandı.
İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O’Brien ile görüştü
19.01.2021 - 20:26 | Son Güncelleme: 19.01.2021 - 20:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert C. O’Brien görevini devredecek olması sebebiyle Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile görüştü.
Etiketler : ibrahim kalın,abd,telefon,
761166 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/761166.aspx
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