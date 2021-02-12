Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde başlatılan Pençe Kartal-2 Harekatı’nda şehit olan askerler için taziye mesajı geldi. Cumhurbaşkanı Tatar tarafından paylaşılan mesajda, “Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Irak'ın kuzeyindeki gara bölgesinde yuvalanan terör örgütü PKK unsurlarına karşı yürütmekte olduğu Pençe Kartal-2 Harekatı'nda şehit düşen askerimizin acısı yüreklerimizi dağladı” ifadeleri yer aldı. PKK terör örgütünün tüm unsurlarının temizleneceğine dair inancının tam olduğunu belirten Tatar, “Bu harekatta şehit düşen kahraman askerlerimize rahmet dilerken, yaslı ailelerine, Türk ulusuna ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne başsağlığı dilerim. Türk ulusu şehitlerimizi asla unutmayacaktır” dedi.