Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde başlatılan Pençe Kartal-2 Harekatı’nda şehit olan askerler için taziye mesajı geldi. Cumhurbaşkanı Tatar tarafından paylaşılan mesajda, “Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Irak'ın kuzeyindeki gara bölgesinde yuvalanan terör örgütü PKK unsurlarına karşı yürütmekte olduğu Pençe Kartal-2 Harekatı'nda şehit düşen askerimizin acısı yüreklerimizi dağladı” ifadeleri yer aldı. PKK terör örgütünün tüm unsurlarının temizleneceğine dair inancının tam olduğunu belirten Tatar, “Bu harekatta şehit düşen kahraman askerlerimize rahmet dilerken, yaslı ailelerine, Türk ulusuna ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne başsağlığı dilerim. Türk ulusu şehitlerimizi asla unutmayacaktır” dedi.
Cumhurbaşkanı Tatar'dan Pençe Kartal-2 Harekatı’nda şehit düşen askerler için taziye mesajı
12.02.2021 - 21:54 | Son Güncelleme: 12.02.2021 - 21:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde başlatılan Pençe Kartal-2 Harekatı’nda şehit olan askerler için taziye mesajında, “Türk ulusu şehitlerimizi asla unutmayacaktır” dedi.
Etiketler : Cumhurbaşkanı Tatar',
767175 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/767175.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER