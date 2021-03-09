Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Erdoğan'ın, annesi Beki Kohen'in vefatı nedeniyle Türkiye Hahambaşılığı Vakfı Başkanı ve Türk Yahudi Toplumu Eşbaşkanı Erol Kohen'i arayarak, taziyelerini ilettiği belirtildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, annesi vefat eden Erol Kohen'e başsağlığı diledi
09.03.2021 - 18:24 | Son Güncelleme: 09.03.2021 - 18:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, annesi vefat eden Türkiye Hahambaşılığı Vakfı Başkanı ve Türk Yahudi Toplumu Eşbaşkanı Erol Kohen'i arayarak, taziyelerini iletti.
Etiketler : Cumhurbaşkanı Erdoğan,
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