Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Erdoğan'ın, annesi Beki Kohen'in vefatı nedeniyle Türkiye Hahambaşılığı Vakfı Başkanı ve Türk Yahudi Toplumu Eşbaşkanı Erol Kohen'i arayarak, taziyelerini ilettiği belirtildi.