Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

“Biz millet ittifakı değiliz. Çünkü yalancı, inkarcı değiliz." diyen Bahçeli, "Katarlılar sınavsız tıp fakültesi okuyacaklar diye kara kampanyalar Türkiye’yi zora sokma adımlarıdır." ifadelerini kullandı.

HDP'Lİ VEKİLLERİN FEZLEKELERİ

HDP’li vekillerin fezlekelerinin görüşülmesinin gecikmesini eleştiren Bahçeli, "Bu kapsamda TBMM Başkanı'nı göreve davet ediyorum.” dedi.

AYM'nin Ömer Faruk Gergerlioğlu kararına sert tepki veren Devlet Bahçeli, "Terör propagandası, nasıl oluyor da 'hak ihlali' olarak değerlendiriliyor? Dağdaki eşkıya içinde hak ihlali kararı verilecek midir? Türk milletinin hakkını nereye koyacağız?” açıklamasını yaptı.

SOYLU'YA DESTEK

MHP Genel Başkanı Bahçeli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili görüşlerini dile getirerek, “Süleyman Soylu'ya yapılan itibar suikastlarını kaygıyla izlediğimizi, asla kabul etmediğimizi not düşüyorum. Kim demiş Soylu sahipsiz diye.” ifadelerini kullandı.

AYRINTILAR GELİYOR...

Devlet Bahçeli'nin yeğeni son yolculuğuna uğurlandı Milliyetçi Harekat Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin hayatını kaybeden yeğeni Mustafa Bahçeli, Osmaniye’de son yolculuğuna uğurlandı.

Bahçeli: Üniversite sınavı tamamen kaldırılmalıdır MHP lideri Bahçeli, üniversite sınavının tamamen kaldırılması çağrısı yaparak ''Okul öncesi süreci de hesaba katan bir eğitim ve öğretim modeliyle her evladımızın ilgi alanına uygun üniversite eğitiminin sınavsız temini sağlanmalıdır'' dedi.

Bahçeli: HDP geri açılmamak üzere kapatılmalı Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan MHP lideri Bahçeli, HDP binasına düzenlenen saldırı ve HDP'nin kapatılması davasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bahçeli, HDP'nin hiçbir ad altında açılmamak üzere kapatılması gerektiğini söyledi.