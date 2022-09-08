Türkiye Gazetesi

Emrah Özcan - ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın birbiri ardına açıkladığı reform paketleri ve dış politikadaki başarıları anketlere de yansıdı. AK Parti son günlerde yapılan birçok ankette açık ara birinci parti çıkıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ekonomi alanındaki reformları ile Ukrayna-Rusya arasındaki diplomatik süreci başarıyla yürütmesi, tahıl koridorunun açılması için verdiği mücadele kararsız seçmen üzerinde büyük etki oluşturdu. Çoğu ankette AK Parti en yakın rakibine 10 puan fark attı. Seçim yaklaştıkça bu farkın daha da açılması bekleniyor. Ocak ayında kararsız seçmenin oranı yüzde 22,6 iken ağustos ayında bu oran yüzde 13,7’ye geriledi. ‘Kararsız’ kategorisinden çıkanların büyük bir kısmının yeniden AK Parti’ye döndüğü değerlendiriliyor.

"DAHA FAZLA OY ALACAĞIZ"

Gazetemize konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, Millet İttifakı’nın sahada bir karşılığının bulunmadığını, 6’lı masanın söylemlerinin milleti rahatsız ettiğini belirtti. Parti olarak sahada aktif çalıştıklarını, vatandaşlarla sürekli iç içe olduklarını ifade etti.

Tunç "Millet 20 yıllık kazanımların farkında. Vatandaşta, ‘Recep Tayyip Erdoğan zorluklar karşısında bizi sahipsiz bırakmaz. Bütün tedbirleri alır’ düşüncesi var. Sadece Cumhur İttifakı’nın sahada kendileriyle birlikte olduğunu görüyorlar. Muhalefete ise güven yok. AK Parti anketlerde belirtilen oy oranlarının katbekat üstünde. Cumhur İttifakı olarak tahmin edilenden daha büyük bir destekle zafere ulaşacağız" dedi.

Tunç şöyle devam etti: Vatandaş ‘6’lı masadan bir şey olmaz’ diyor. 6’lı masanın sert söylemleri milletimizi rahatsız ediyor. Çünkü 20 yıllık süreçte seçmenin yüzde 70’i AK Parti’ye oy verdi… Masabaşında anketler yapıyorlar. Ama milletimiz 6’lı masanın pür melalini net bir şekilde gördü. 8 ayda 6 toplantı yapabildiler, bir adım ilerleyemediler. Cumhurbaşkanımız sadece bir günde 6 toplantı yapıyor, 3 ülkeyi ziyaret ediyor. 2023 Türkiye için önemli bir eşik. 20 yılda Türkiye ekonomik anlamda 4 kat büyüdü. Dünya projeleri hayata geçirildi ve geçirilmeye de devam ediyor. Milletimiz bunun farkında.

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Fatih Erbakan: 6'lı masa altın gününe döndü Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 6'lı masayı topa tuttu. Erbakan, muhalefet liderlerinin hiçbir proje üretmediğini sadece fotoğraf çekilmek için masa başında toplandığını söyledi.