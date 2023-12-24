Abdullah Gül'den şehitler için taziye mesajı

24 Aralık 2023 12:37 - Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2023 12:46

Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Harekat bölgesinde, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 12 Mehmetçik şehit oldu, Türkiye'nin kalbine ateş düştü. Saldırıların ardından bölgeye hava harekatı başlatıldı, terör örgütü PKK'ya ait hedefler imha edildi, çok sayıda terörist de etkisiz hale getirildi.

Türkiye şehitlerine ağlarken siyasilerden de taziye mesajları geldi. Son olarak 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Şehit haberlerinden derin üzüntü duyduğunu ifade eden Gül, "Şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı dilerim" dedi.