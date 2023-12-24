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    Abdullah Gül'den şehitler için taziye mesajı

    Türkiye, terörle mücadelede son 2 günde şehit verdiği 12 askerine ağlarken siyasilerden de peş peşe taziye mesajları geliyor. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de sosyal medya hesabından şehitlere rahmet, ailelerine sabır diledi.

    Abdullah Gül&#039;den şehitler için taziye mesajı
    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Harekat bölgesinde, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 12 Mehmetçik şehit oldu, Türkiye'nin kalbine ateş düştü. Saldırıların ardından bölgeye hava harekatı başlatıldı, terör örgütü PKK'ya ait hedefler imha edildi, çok sayıda terörist de etkisiz hale getirildi.

    Türkiye şehitlerine ağlarken siyasilerden de taziye mesajları geldi. Son olarak 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

    Şehit haberlerinden derin üzüntü duyduğunu ifade eden Gül, "Şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı dilerim" dedi.

    Türkiye Gazetesi /  - Politika
    Abdullah GülŞehitKuzey Irak
    Haberler > Politika > Abdullah Gül'den şehitler için taziye mesajı
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