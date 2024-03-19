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Haberler > Politika > Asal Araştırma'dan Samsun, Denizli ve Manisa için seçim anketi: Cumhur İttifakı'nın adayları yarışı önde götürüyor

Asal Araştırma'dan Samsun, Denizli ve Manisa için seçim anketi: Cumhur İttifakı'nın adayları yarışı önde götürüyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Asal Araştırma&#039;dan Samsun, Denizli ve Manisa için seçim anketi: Cumhur İttifakı&#039;nın adayları yarışı önde götürüyor

Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yerel seçim yarışında son viraja girildi. Asal Araştırma; Samsun, Denizli ve Manisa anket sonuçlarını paylaştı. Anket sonuçlarına göre 2 şehirde AK Parti'nin adayı, 1 şehirde ise MHP'nin adayı önde.

Türkiye 12 gün sonra yerel seçim için sandık başına gidecek. Siyasi partiler, son viraja girilen seçimde çalışmalarını hızlandırırken anket şirketleri de kamuoyu araştırmalarına devam ediyor.

Son anketler ise Asal Araştırma'dan geldi. Samsun, Denizli ve Manisa'ya ilişkin son anket sonuçlarını yayımlandı.

SAMSUN

Samsun için 2-6 Mart tarihleri arasında yapılan araştırmada 1.600 kişiye "Bu pazar Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olsa hangi adaya oyunuzu verirsiniz?" diye soruldu. Anket sonucuna göre AK Parti'nin adayı Halit Doğan yüzde 42.0 ile ilk sırada yer alırken, ikinci sıraya yüzde 26.4 ile CHP'nin adayı Cevat Öncü yerleşti.

Anketin sonuçları şöyle:

  • AK Parti - Halit Doğan: Yüzde 42.0
  • CHP - Cevat Öncü: Yüzde 26.4
  • İyi Parti - İmren Nilay Tüfekçi: Yüzde 16.9
  • Yeniden Refah Partisi - Adem Güney: Yüzde 9.6
  • DEM Parti - İnci Aydın: Yüzde 1.6
  • Diğer: Yüzde 3.5

Asal Araştırma'dan Samsun, Denizli ve Manisa için seçim anketi: Cumhur İttifakı'nın adayları yarışı önde götürüyor - 1. Resim

DENİZLİ

Denizli için 26 Şubat-1 Mart tarihleri arasında yapılan araştırmada 1.350 kişiye "Bu pazar Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olsa hangi adaya oyunuzu verirsiniz?" diye soruldu. Ankete göre, ilk sırada yüzde 41.5 ile AK Parti'nin adayı Osman Zolan yer aldı. Zolan'ın ardından CHP'nin adayı Bülent Nuri Çavuşoğlu yüzde 36.0 ile yer aldı.

Anket sonuçları şöyle:

  • AK Parti - Osman Zolan: Yüzde 41.5
  • CHP - Bülent Nuri Çavuşoğlu: Yüzde 36.0
  • İyi Parti - Yasin Öztürk: Yüzde 10.9
  • Yeniden Refah Partisi - Nazif Manav: Yüzde 2.8
  • Zafer Partisi - Nuri Dalyan: Yüzde 2.1
  • DEM Parti - Cevahir Kayar: Yüzde 2.0
  • Diğer: Yüzde 4.7

Asal Araştırma'dan Samsun, Denizli ve Manisa için seçim anketi: Cumhur İttifakı'nın adayları yarışı önde götürüyor - 2. Resim

MANİSA

Manisa için 5-8 Mart tarihleri arasında yapılan araştırmada 1.500 kişiye "Bu pazar Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olsa hangi adaya oyunuzu verirsiniz?" diye soruldu. Ankete göre, MHP'nin adayı Cengiz Ergün yüzde 42.6 ile ilk sırada yer alırken, Ergin'i yüzde 37.2 ile CHP'nin adayı Ferdi Zeyrek takip etti.

Anket sonuçları şöyle:

  • MHP - Cengiz Ergün: Yüzde 42.6
  • CHP - Ferdi Zeyrek: Yüzde 37.2
  • İyi Parti - Gürhan Özcan: Yüzde 8.8
  • Yeniden Refah Partisi - Hatice Nur Germir: Yüzde 4.3
  • Gelecek Partisi - Selçuk Özdağ: Yüzde 2.4
  • Zafer Partisi - Gökhan Parlak: Yüzde 1.9
  • Diğer: Yüzde 2.8

Asal Araştırma'dan Samsun, Denizli ve Manisa için seçim anketi: Cumhur İttifakı'nın adayları yarışı önde götürüyor - 3. Resim

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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