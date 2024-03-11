Bakan Kacır'dan İmamoğlu'na: Hayali cumhurbaşkanı yardımcısı olarak miting yaparken...

Bakan Kacır, bakanların seçim çalışması yapmasını eleştiren İmamoğlu'na "İstanbul’dan 1000 kilometre ötede hayali cumhurbaşkanı yardımcısı olarak miting yaparken İstanbul’un deprem sorununa yönelik bir çalışma mı yürütüyordu?" sözleriyle tepki gösterdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bir dizi programa katılmak için Yalova'yı ziyaret etti. Burada basın açıklaması yapan Bakan Kacır, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bakanların seçim çalışmalarıyla ilgili eleştirilerine de cevap verdi.

"TÜRKİYE'NİN BÜTÜN ŞEHİRLERİNDEN SORUMLUYUZ"

Türkiye’nin her yerinde bakanların sahada olduğunu belirten Kacır, "Sadece İstanbul’da değil, Türkiye’nin her yerinde, sadece seçim döneminde değil her daim gayretlerimizi sürdürüyoruz. Ben geçtiğimiz günlerde Zonguldak, Batman, Giresun'daydım. Bütün bakanlarımız Türkiye’nin dört bir yanında her daim, özellikle kendi alanlarında, Türkiye’nin ekonomik kalkınma yolculuğuna katkı sunmaya dönük çalışmalarını tabi olarak sürdürüyorlar. Nihayetinde biz Türkiye’nin bütün şehirlerinde mesulüz ve sorumluyuz" dedi.

"HAYALİ CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OLARAK MİTİNG YAPARKEN..."

Bakan Kacır, açıklamalarının devamında İmamoğlu'nu eleştirdi ve şu ifadeleri kullandı:

"Sorumluluğumuzu yerine getirmek için gayret ediyoruz ama ben CHP’nin İstanbul Büyükşehir adayına sormak gerektiğini düşünüyorum. Kendisi geçtiğimiz yıl 14 Mayıs'ta, cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde kendisini hayali cumhurbaşkanı yardımcısı ilan ederek İstanbul’dan 700 kilometre ötede mitingler yapıyordu. Acaba o mitingleri yaparken İstanbul’un ulaşım sorununu mu çözüyordu?

Şehrini değil şöhretini, kentini değil kendini düşünerek İstanbul’dan 1000 kilometre ötede hayali cumhurbaşkanı yardımcısı olarak miting yaparken İstanbul’un deprem sorununa yönelik bir çalışma mı yürütüyordu? Aslında bunların kendisine sorulması gerektiğini düşünüyorum."