Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Haberler > Politika > Beş yıl sonra Cumhurbaşkanı’nı ağırlayacaklar! Hakkâri iki konuda müjde bekliyor

Beş yıl sonra Cumhurbaşkanı’nı ağırlayacaklar! Hakkâri iki konuda müjde bekliyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Beş yıl sonra Cumhurbaşkanı’nı ağırlayacaklar! Hakkâri iki konuda müjde bekliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakkâri, Mahalli İdareler Seçimleri, Haber

Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim çalışmaları kapsamında bugün 5 yıl sonra Hakkâri’ye gidiyor.

EMRAH ÖZCAN'IN HABERİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart Mahallî İdareler Seçimleri için çalışmalarını bütün hızıyla sürdürüyor. Şubat ayı ile birlikte mitinglere başlayan Erdoğan, bugüne kadar 30’u aşkın şehri ziyaret etti.

Bugün ise beş yıllık aranın ardından Hakkâri’ye gidiyor.

Gazetemize konuşan AK Parti Hakkâri İl Başkanı Zeydin Kaya “Hazırlıklarımıza hemen başladık. Daha önce Hakkâri’de hiç görülmemiş bir kalabalık ile Cumhurbaşkanı’mızı karşılayacağız. Tarihî bir miting olacak. 31 Mart’ta Hakkâri’nin anahtarınıCumhurbaşkanı’mıza teslim edeceğiz. Heyecanla Cumhurbaşkanı’mızı bekliyoruz. Şehrimizin iki temel problemi var. Birisi kentsel dönüşüm, diğeri ise istihdam. Cumhurbaşkanı’mızdan bu konularda müjde bekliyoruz” dedi.

Erdoğan, Hakkâri’deki son mitingini 2019 mahallî seçimlerinde gerçekleştirmiş, iki yıl önce de sınırda asker ile iftar yapmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün ayrıca Van’da da bir miting yapması bekleniyor.

21 YILDA 71,7 MİLYAR TL

Öte yandan Hakkâri’ye 2002’den bu yana 71 milyar 735 milyon liralık yatırım gerçekleştirildi. Bunun 25,6 milyarı ulaştırma ve altyapı, 20,4 milyar lirası ise çevre ve şehircilik alanında oldu. 46 bini aşkın kişi İŞKUR programlarıyla işe yerleştirildi.

6 bin iş yerine 222,5 milyon liralık teşvik verildi. 36 bin haneye 1,7 milyar liralık sosyal destek verildi. Üç millet bahçesi inşasına başlandı, 5 bine yakın konut yapıldı. Eğitim ve sağlık alanında da şehre ayrıcalıklı yatırımlar yapıldı. 122 bilim teknoloji sınıfı, 32 spor salonu, 177 kütüphane, 145 laboratuvar, beş hastane, 150 sağlık hizmeti birimi, 494 yatak sayısı hizmeti sağlandı. Şehre üç adet baraj iki adat HES tesisi kazandırıldı.

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kurum'dan CHP'ye DEM Parti tepkisi: Kandil'den talimat geldi aday çekildi - PolitikaKurum'dan CHP'ye DEM Parti tepkisiMurat Kurum, ikinci 5 yıla vurgu yapıp hedefini anlattı - PolitikaMurat Kurum, ikinci 5 yıla vurgu yapıp hedefini anlattıİstanbul'da hangi aday önde? Murat Kurum canlı yayında son anket sonuçlarını açıkladı - PolitikaMurat Kurum canlı yayında son anket sonuçlarını açıkladıAkşener'den CHP'ye 'DEM' tepkisi: Esenyurt'ta DEM'leniyorlar - PolitikaAkşener'den CHP'ye 'DEM' tepkisiCumhurbaşkanı Erdoğan: Sağlık alt yapısında Türkiye'nin eline su dökecek ülke yok - Politika"Sağlık alt yapısında Türkiye'nin eline su dökecek ülke yok"CHP'li Erdoğdu'dan dikkat çeken seçim vaadi: Silahımla sokağa ineceğim - PolitikaCHP'li Erdoğdu'dan dikkat çeken seçim vaadiMuharrem İnce'den Erdoğan'ın vazgeçtiği davaya ilişkin ilk açıklama: 22 Aralık'ta vazgeçmiş - Politikaİnce'den Erdoğan'ın vazgeçtiği davaya ilişkin ilk açıklamaİstanbul’da 400 CHP’li AK Parti’ye katıldı: Rozetleri, törenle takıldı - Politikaİstanbul’da 400 CHP’li AK Parti’ye katıldıErdoğan'dan muhalefete 'sıfır sonuçlu siyaset' göndermesi: Derdi ayak oyunları olanların vizyonu bu kadar olur - Politika'Derdi ayak oyunları olanların vizyonu bu kadar olur'Murat Kurum'dan yeni vaat! Metrobüs ve trafik çilesini sona erdirecek proje - PolitikaMetrobüs ve trafik çilesini sona erdirecek proje
Sonraki Haber Yükleniyor...