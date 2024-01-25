CHP'de kritik gün yarın! Antalya, Muğla, Kadıköy... 'Komünist Başkan'ın karşısına sürpriz isim

25 Ocak 2024 15:59 - Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2024 17:40

Siyaset arenasında ana gündem belediye başkan adaylarının etrafında şekilleniyor. Partiler halen ilçe belediye başkan adaylarını açıklamaya devam ediyor. CHP de yarın saat 18.00'de kalan ilçelerin adaylarını belirlemek üzere Parti Meclisi'ni (PM) toplayacak.

Yarın yapılacak CHP PM toplantısı, bu zamana kadar yapılan en kapsamlı aday belirleme toplantısı olacak. PM toplantısında tartışmalar ise Muğla ve Antalya adaylarında yoğunlaşacak.

Beklenen İzmir adayı ise bir sonraki PM toplantısında kalacak.

ANTALYA'DA KARAR 'DEVAM' MI OLACAK?

Antalya'da ise öne çıkan isim mevcut başkan Muhittin Böcek. Fakat Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın da ismi değerlendirilebilir.

Muğla Büyükşehir Belediyesi mevcut belediye başkanı Osman Gürün’ün yeniden aday olmayacağını açıklamasının ardından merakla beklenen yeni aday, PM’nin ardından netleştirilecek. Muğla için konuşulan isimler ise Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla Milletvekili Cumhur Uzun ve 27’inci Dönem Muğla Milletvekili Süleyman Girgin.

KADIKÖY'DE 'KOMÜNİST BAŞKAN'IN KARŞISINA KİM ÇIKACAK?

CHP'nin en merak edilen adaylarından birisi de Kadıköy adayı. Şu an için CHP'li belediyede olan Kadıköy'de 2 aday resmileşti. Fakat CHP, kendi belediyesi için adaya karar verebilmiş değil.

Son yerel seçimlerde Kadıköy'de yüzde 65'lik oy oranını yakalayan CHP'nin 31 Mart 2024 seçimleri için pusulada karşısında AK Parti'den Veli Aslan ve Türkiye Komünist Partisi'nden (TKP) Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu olacak.

Kulislerde konuşulana göre, CHP'nin Kadıköy'de Ekrem İmamoğlu'na da yakınlığıyla bilinen İBB CHP Grup Sözcüsü ve Kadıköy Belediyesi Meclis Üyesi Mesut Kösedağı'nı aday göstermesi bekleniyor.