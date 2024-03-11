CHP'de liste kavgası mitinge yansıdı! Ali Mahir Başarır yumurta yağmuruna tutuldu

CHP’nin Mersin Anamur İlçesinde düzenlediği mitingde kavga çıktı. CHP TBMM Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in destekçileri tarafından yumurta yağmuruna tutuldu.

Yerel seçimlere adım adım yaklaşılırken ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) yaşanan aday krizi mitinge yansıdı. Yerel seçimler öncesi aday belirleme sürecinde sık sık karşı karşıya gelen CHP TBMM Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer bu kez Mersin'deki mitingde karşı karşıya geldi. Başarır, Seçer'in taraftarları tarafından yumurta yağmuruna tutuldu.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır seçimde desteklediği Anamur Belediye Başkan adayı Durmuş Deniz'in mitingine katıldı. Desteklediği aday liste dışı kalan Vahap Seçer'in taraftarları ile Başarır arasında önce sözlü olarak çıkan tartışma fiziksel kavgaya dönüştü.

Anamur'daki Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen mitingde iddiaya göre Seçer'in tarafları otobüsün üstünde bulunan Başarır'ı yumurta yağmuruna tuttu.