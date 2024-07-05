CHP'li isimden acı haber! Eski belediye başkanı Baki Ergül hayatını kaybetti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski belediye başkanı Baki Ergül'den acı haber geldi. Eski Sinop Belediye Başkanı olan Ergül, 72 yaşında hayatını kaybetti.

CHP'nin acı günü... Sinop'ta 10 yıl belediye başkanlığı yapan Baki Ergül, hayatını kaybetti.

KANSER İLE MÜCADELE EDİYORDU

Sinop'ta 2009-2019 yılları arasında CHP'den Belediye Başkanlığı görevinde bulunan Baki Ergül'ün vefat ettiği öğrenildi. 72 yaşındaki Ergül uzun bir süredir kolon kanseri ile mücadele ediyordu.

Ankara’da bir süredir tedavi gören Ergül, bugün hastanede hayatını kaybetti.

BÜYÜK ÜZÜNTÜYE YOL AÇTI

Ergül’ün ölümü Sinop’ta büyük üzüntüye neden oldu. Ergül’ün cenazesi defnedilmek üzere Ankara’dan memleketi Sinop’a getirilecek.