Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Politika > CHP'li isimden acı haber! Eski belediye başkanı Baki Ergül hayatını kaybetti

CHP'li isimden acı haber! Eski belediye başkanı Baki Ergül hayatını kaybetti

Düzenleyen:
- Güncelleme:
CHP&#039;li isimden acı haber! Eski belediye başkanı Baki Ergül hayatını kaybetti
Chp, Kolon Kanseri, Haber

Politika Haberleri

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski belediye başkanı Baki Ergül'den acı haber geldi. Eski Sinop Belediye Başkanı olan Ergül, 72 yaşında hayatını kaybetti.

CHP'nin acı günü... Sinop'ta 10 yıl belediye başkanlığı yapan Baki Ergül, hayatını kaybetti.

KANSER İLE MÜCADELE EDİYORDU

Sinop'ta 2009-2019 yılları arasında CHP'den Belediye Başkanlığı görevinde bulunan Baki Ergül'ün vefat ettiği öğrenildi. 72 yaşındaki Ergül uzun bir süredir kolon kanseri ile mücadele ediyordu.

CHP'li isimden acı haber! Eski belediye başkanı Baki Ergül hayatını kaybetti - 1. Resim

Ankara’da bir süredir tedavi gören Ergül, bugün hastanede hayatını kaybetti.

BÜYÜK ÜZÜNTÜYE YOL AÇTI

Ergül’ün ölümü Sinop’ta büyük üzüntüye neden oldu. Ergül’ün cenazesi defnedilmek üzere Ankara’dan memleketi Sinop’a getirilecek.

Düzenleyen:  - Politika
Hizbullah ve Kassam Tugayları'ndan peş peşe saldırı! Çok sayıda İsrail askeri öldüAnkara-Sivas Yüksek Hızlı Tren sefer saatleri değişti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Özgür Özel'in konuşması sırasında dikkat çeken anlar: Bozkurt detayı kamerada - PolitikaÖzgür Özel'in konuşması sırasında dikkat çeken anlarErdoğan'dan UEFA'nın Merih Demiral kararına sert tepki: Gerekli adımlar atılıyor - PolitikaErdoğan'dan UEFA'nın Merih Demiral kararına sert tepkiCumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li belediyelere usulsüzlük çıkışı: Özel'in geçmişteki abileri... - PolitikaCHP'deki usulsüzlüklere geçmişle seslendi!Erdoğan istifasını kabul etmişti! Özhaseki resmen aktif siyaseti bıraktı - PolitikaBakanlığın ardından aktif siyaseti bıraktıMHP'den İyi Parti'ye geçen Halil Aydoğdu istifa etti - PolitikaMHP'den İyi Parti'ye geçen Halil Aydoğdu istifa ettiAstana'da Cumhurbaşkanı Erdoğan-Putin zirvesi: İlk hedef Akkuyu - Politika"Bölgede teröristan kurdurmayacağız"
Sonraki Haber Yükleniyor...