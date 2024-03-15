CHP'li Kerimoğlu'ndan Esenyurt tepkisi: Dağdan gelip bağdakini kovuyor

Yerel seçimlerde CHP'den yeniden aday gösterilmeyen Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, partisinin DEM Parti ile 'kent uzlaşısı' adı altında Esenyurt'ta yaptığı ittifaka ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı. TGRT Haber'e konuşan Kerimoğlu, "Dağdan geldi bağdakini kovuyor. CHP kültürü olmayan birisi. Esenyurt'ta seçmende kırgınlık var." dedi.

Yerel seçimlere iki hafta gibi kısa bir süre kala CHP'nin DEM Parti ile 'kent uzlaşısı' adı altında yaptığı ittifak tepki çekmeye devam ediyor. Esenyurt'ta Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt yerine önce Ali Gökmen daha sonra ise Prof. Dr. Ahmet Özer'in aday olacağı açıklandı. CHP'li başkan adayına partisinden yeniden aday gösterilmeyen Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu dikkat çeken eleştiride bulundu.

TGRT Haber'de yayımlanan Cem Küçük'ün sunduğu Medya Kritik programında gazeteci Murat İde ve Fatih Atik’in sorularına cevap veren Kerimoğlu, Ahmet Özer'in "Dağdan geldi bağdakini kovduğunu" ve "CHP kültürü olmayan birisi" olduğunu söyledi. Kerimoğlu aynı zamanda Esenyurt'ta CHP seçmeninin kırgın olduğunu belirtti.

Bülent Kerimoğlu şu ifadeleri kullandı:

DAĞDAN GELİP BAĞDAKİNİ KOVUYOR

"Dağdan geldi bağdakini kovuyor. Bunu disipline verin diyemez. Belki kendisinin örnek aldığı siyasetçiler vardı ondan demiş olabilir. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Ne için disipline verileceğim? CHP kültürü olmayan birisi.

ESENYURT'TA CHP SEÇMENİ KIRGIN

Esenyurt'ta seçmende kırgınlık var. Mevcutta kıymetli belediye başkanımız Kemal Bey var. 5 yılda başarılı işler yapıldı. Sonra Tokatlı eski ilçe başkanımız aday yapıldı sonra aday geri çekildi. Esenyurt'a gittim. Hekimlik yaptım. Edindiğim izlenimleri söylüyorum.

TERÖRLE ARASINA MESAFE KOYAN HERKESE SAYGIM VAR

DEM Parti'sinde siyaset yapan siyasilere saygım var. Terörle arasına mesafe koyan herkes değerlidir. Oy veren tanıdıklarım da var. Fakat DEM Partili olduğu bilinen yazdıklarıyla CHP kurucu değerleriyle uyuşmayan birisinin aday olmasını eleştirdim. Bu ülkede 5-6 milyon oy alan legal saygın bir siyasi partidir. DEM Parti siyasetinde yol gösterici bir ismin adaylığıyla ilgili edindiğim izlenimi paylaştım.15 aday adayından ne için birisi aday yapılmadı eleştirisiyle karşılaştım."

CHP BAŞKANI VESAYET KABUL ETMEZ

"Neticede Cumhuriyet Halk Partisi üyesiyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin başarılı çıkması için çalışıyoruz. Bakırköy ilçesinden bakarsak meslektaşım ve kadın siyasetçi. Çalışıyor. Hem Bakırköy'de hem de Cumhuriyet Halk Partisi'nin başarılı olması için çalışıyoruz. CHP Genel Başkanlarının hiçbir zaman vesayet altında olacağını düşünemem. Sıkça gündeme geliyor ama adından bağımsız olarak, kurucu partinin genel başkanlığını yapan biri asla vesayet kabul etmez.

Özgür Özel'le ilgili olumsuz değerlendirmeler yapılıyor ama Kurultay'da seçilmiştir. Ona yöneltilen ifadeleri kabul etmemiz mümkün değil. Belediye Başkanları parti hiyerarşisi dışına çıkarak siyaset yapamaz.

KILIÇDAROĞLU'NUN BECESİSİNE ÇOK İNANIRIM

Bir önceki başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun devlet adamlığı ve becerisine çok inanırım. Mevcuttaki genel başkanın bir vesayet olacağına inanmak dahi istemem.

Sayın genel başkan Kılıçdaroğlu'nun söyleşisini ben de dinledim. Kılıçdaroğlu, 'siyasetin giriş kapısı var, çıkış kapısı yok' dedi. Halkın talebi ve partiden de çağrı olursa kayıtsız kalmayacağını belirtti. Talep olursa siyasetçi bu talebe kayıtsız kalamaz. Seçimde CHP başarılı olursa 'gemi güvenli limana yanaştı' diyeceğiz. Başarısız olursa yeniden bir tartışma açmak isteriz. Ancak seçim önümüzde varken bunu konuşmak doğru olmaz. CHP başarılı olmazsa durumu tekrar gözden geçireceğiz.

Kılıçdaroğlu olsaydı bu kadar tartışma olmazdı. Bakırköy'de borçsuz bir belediye bırakıyorum.

NEDEN ADAY GÖSTERİLMEDİ?

O zamanki düşüncemle bugünkü düşüncem arasında fark olduğunu söyleyemem. Özel'le bir kere görüşmüş değiliz. Kendisiyle görüşmüş değilim. Ekrem Bey'le 15-20 saniye bir açılışta görüştüm. En son Bakırköy Özgürlük Meydanı açılışında gördüm. Ben halkla ve partililerle birlikteydim.

Orada adımın söylenmemesiyle ilgili kasıt olduğunu düşünmüyorum ama benim de sahada olduğumu bilerek unutulmama üzüldüm. Ekrem Bey'in kasıtlı bir tutumunun tavrı olacağını düşünmüyorum. Biz böyle şeyleri gönül kırgınlığı yapmayız. İstanbul İl Başkanı'nı CHP örgütü seçti.

Ben Kılıçdaroğlu'na yakın bir kişiyim. Kılıçdaroğlu kalsaydı adaylığım tartışılmazdı. O genel başkanken de söyledim. Asla Bakırköy'le ilgili bir daha adaylık niyetinde değilim. Vaatlerimin tamamını gerçekleştirmiş birisiyim. Ön seçim olursa İBB adayı olmak istediğimiz söyledim. Ön seçim olacaksa aday olacağım dedim.

İMAMOĞLU İLE YOL YÜRÜYENLER ADAY YAPILDI

Kemal Kılıçdaroğlu ile bağı olan belediye başkanlarının aday yapılmadığını görüyorum. Kılıçdaroğlu'nu destekleyen 9 arkadaşımızın hiçbiri aday yapılmadı. Nereli olduğunun bir önemi yok. Rövanşist bir anlayışa dönüştü. Hasan Akgün başarılı da Şükrü Genç çok mu başarısız. Kemal Çebi devam ediyor da aynı ölçekte Esenyurt'ta Kemal Deniz başarısız diye mi aday olmadı? İmamoğlu ile yol yürüyenler aday yapıldı. CHP'nin Anavatan'laşmasına DEM Parti'lileşmesine izin vermeyiz.

İSTANBUL'DA SEÇİM YARIŞINI KİM ÖNDE GÖTÜRÜYOR?

Anketlere 2- 3 puan öndeyiz. İstanbul'da CHP ipi göğüsleyecektir. DEM Parti İstanbul'da 5- 5,5 puan alabilir."