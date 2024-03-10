Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 sene öncesini hatırlattı: İsrail’e one minute dediğim yerdeyim

Cumhurbaşkanı, Şanlıurfa’da isim vermeden CHP’ye can suyu olan YRP’ye yüklendi. Erdoğan “Hiç kimsenin Cumhur İttifakı’nın, şahsımızın gölgesinde yürüyerek sırf bize seçim kaybettirmek için ortada dolaşmasına rıza gösteremeyiz. Rabbim hepsini ıslah etsin” dedi. Erdoğan,“Tayyip Erdoğan, katillerin yüzüne ‘one minute’ derken nerede duruyorsa bugün de aynı yerde dimdik durmaktadır. Bize haksızlık edenleri kendilerini sorgulamaya davet ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İlim Yayma Vakfı 53. Olağan Genel Kurulunda 7 Ekim’den beri Gazze’de yaşananlar tahammül sınırlarını aştığını belirterek Filistinlilere soykırım politikası uygulandığını söyledi. Netanyahu ve yönetiminin, Gazze’de işledikleri insanlık suçlarıyla günümüzün Nazileri olarak isimlerini Hitler, Mussolini ve Stalin’in, Franco’nun ve modern dönem canilerinin yanına eklettiğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 2 milyar nüfuslu İslam âlemi, Filistin halkına kardeşlik görevini maalesef tam manasıyla yerine getirememiştir.

İnsanlığın vicdanında zaten mahkûm olan bu katliamcıların uluslararası hukuk önünde de hesap vermeleri için gerekeni yapıyoruz, yapacağız.

7 Ekim’den bu yana Filistin ve Gazze’nin sesi olduk. Herkesin Hamas’a terör yaftası vurmaya çalıştığı dönemde biz buna açıkça itiraz ettik. Topraklarını korumaya çalışan Filistinli mücahitlere böyle bir yafta çalınamayacağını belirttik. Kimse bize ‘Hamas terör örgütüdür’ ifadesini kullandıramaz.

Şimdiye kadar 19 uçak ve 7 sivil yardım gemisiyle bölgeye gönderdiğimiz insani yardımların toplamı 40 bin tonu buldu. Her gün Refah Sınır Kapısı’ndan Kızılay’a ait tırlar yardım taşıyor. Aralarında 53 adet ambulans, 1.500 jeneratör, 3 bin çadır bulunuyor.

Mısır makamlarıyla son dönemde gelişen ilişkilerimizi, Gazze’ye yardımların ulaştırılması için kullandık.

Devletiyle milletiyle Filistin davasına en üst seviyede sahip çıkan ülke, tartışmasız bir şekilde Türkiye’dir.

Her kim hiçbir şey yapmadılar diyerek hükûmetimizi eleştiriyorsa kul hakkına giriyor demektir.

Tayyip Erdoğan 15 yıl önce katillerin yüzüne ‘one minute’ derken nerede duruyorsa bugün de aynı yerde dimdik durmaktadır. Bize haksızlık edenleri kendilerini sorgulamaya davet ediyorum.

Filistin davasına gönül verenler olarak birbirimize ok atmak yerine asıl bu habis zihniyetle mücadele etmeli, onlara zemin kazandırmamalıyız.

Türkiye’nin olağanüstü çabalarını görmeyen, her konuşmalarında işgalci İsrail’e selam çakanların foyasını ortaya dökmeliyiz."