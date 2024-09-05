Esenyurt Belediye Meclisinde İstiklal Marşı tartışması sürüyor! ''Belediye başkanı özür dilesin''

Esenyurt Belediye Meclisi eylül ayı ikinci oturumunda İstiklal Marşı tartışması sürüyor. AK Parti Grup Başkan Vekili Togay Çoban'ın İstiklal Marşı'nı okunmadığına yönelik "Cumhuriyet tarihinde ilk kez" gibi iddialı bir söylemde bulunduğunu ifade eden 1. Meclis Başkanvekili Kılıç, "Meclis üyelerini zan altında bıraktı'' ifadelerini kullandı.

Kılıç, "Meclis üyelerini zan altında bıraktı. Aynı gün ilginç bir şekilde hem ulusal medyada hem sosyal medyada 'Esenyurt Belediye Meclisinde İstiklal Marşı okunmadı' şeklinde yoğun bir karalama kampanyası başladı." ifadelerini kullandı.

Bu konuda Çoban'ın bir düzeltme yapmadığını savunan Kılıç, "Kendi partinizin meclis üyeleri dahil, tüm meclis üyeleri birlikte İstiklal Marşı'nı okumuşken tüm meclisi töhmet altında bırakacak şekildeki bu tezviratın yayılmasına müsaade ettiğiniz ve bu duruma da karşı çıkmadığınız için öncelikle tüm meclis üyelerimizden, Belediye Başkanı'mızdan ve Esenyurt halkından özür dilemenizi bekliyoruz." dedi.

"BELEDİYE BAŞKANI'NIN ÖZÜR DİLEMESİ GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Bunun üzerine söz alan Çoban, "Tam tersi bizim değil bizzat Belediye Başkanı'nın bu konularda özür dilemesi gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

CHP'li meclis üyelerinin masalara vurarak tepki göstermesi üzerine araya giren Kılıç, "Bizim sizden beklentimiz özür dileyip dilemeyeceğiniz noktasında bir açıklama yapmanız." ifadelerini kullandı.

ÇOBAN, SÖZLERİNE ŞÖYLE DEVAM ETTİ:

"Öğrenciye talimat verir gibi 'Özür dileyecek misiniz, dilemeyecek misiniz?' demek sizin hakkınız değil. Özür dilemeyeceksek kanunu olarak kendi hakkımızdır, mahkemeye taşıyabilirsiniz. Benim burada açık şekilde söylediğim konuyu çarpıtarak söylüyorsunuz. Ben orada şunu söyledim, oturum başlarken saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması gerekirken 40 dakikaya yakın bir konuşmadan sonra ben okunmadı derken, kendisi kürsüde okunmadı anlamında söyledim."

Konuşması sık sık kesilen Çoban, "Okunmadı derken, ben İstiklal Marşı hiç okunmadı anlamında değil. Yetkili arkadaşı uyardıktan sonra başkan 'Şimdi mi okuyacağız? Ben çıktıktan sonra mı?' dedikten sonra İstiklal Marşı'na 40 dakikadan sonra davet etti. Ancak kendisi İstiklal Marşı'na eşlik etmedi anlamında söyledim." ifadelerini kullandı.

"BELEDİYENİN YAPTIĞI HİZMETLER KONUŞULURKEN BU KÜÇÜK KONUYU GÜNDEME GETİRMESİNİ KINIYORUZ"

Çoban'ın açıklamaları üzerine Kılıç, "Biz cevabımızı aldık. Bundan sonrasında gerek hukuk önünde gerekse kamuoyu önünde her türlü mücadeleyi vereceğiz." dedi.

Yaşanan tartışmaların ardından söz alan CHP Meclis Grup Başkanvekili Sadettin Yıldırım, kendi meclislerinde başkanın açılış konuşmalarının ardından saygı duruşunun gerçekleştirilerek İstiklal Marşı'nın okunduğunu kaydederek, "Belediyenin yaptığı hizmetler konuşulurken bu küçük konuyu gündeme getirmesini kınıyoruz." dedi.

Meclis üyeleri arasında yaşanan karşılıklı tartışmaların ardından tekrar söz alan Çoban, "Grup başkanvekiliniz dedi ki, 'küçük konuları bu kadar büyütmenin', yani eğer İstiklal Marşı'nın unutulması sizin için küçük bir konuysa ben bunu kabul ediyorum. Hakkımızda müfteri diyen arkadaşlar kimse de müfteri kelimesini de kendilerine iade ediyorum." diye konuştu.

Karşılıklı tartışmaların yaşandığı mecliste daha sonra gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

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NE OLMUŞTU?

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in başkanlığında toplanan Belediye Meclisi eylül ayı birinci oturumunda "saygı duruşu" ve "İstiklal Marşı" tartışması yaşanmıştı. Açılış konuşmasını yapan Özer, meclisten ayrılacağı sırada bir görevli gelerek saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmadığını hatırlatmıştı.

Ardından Özer, "Birazdan daha önceden planlanmış bazı görüşmeler için aranızdan ayrılacağım. Dolayısıyla saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nı yapıp öyle ayrılmam gerekiyormuş. Hepinizi saygı duruşu ve İstiklal Marşı'na davet ediyorum." demişti.

Özer'in ayrılmasının ardından Esenyurt Belediye Meclisi 1. Başkanvekili Oktay Kılıç tarafından yönetilen mecliste söz alan Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Togay Çoban, yaşananlara tepki göstererek, "Ne yazık ki büyük bir skandala imza attı. Ben bilerek olduğuna inanıyorum. İki ay aranın ardından belediye meclisi açıldığında saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okunduktan sonra gündemlere geçilir. Ne yazık ki Cumhuriyet tarihinden bu yana ilk kez böyle bir uygulamayla karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Ankara'da sürekli halktan, Cumhuriyet'ten, demokrasiden bahseden Esenyurt Belediye Başkanı, ne yazık ki sanki Cumhuriyet'le bir sorunu varmış gibi 40 dakika konuştuktan sonra 'Buradan ayrılacağım.' dedi." ifadelerini kullanmıştı.