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Haberler > Politika > İstanbul'da hangi aday önde? Murat Kurum canlı yayında son anket sonuçlarını açıkladı

İstanbul'da hangi aday önde? Murat Kurum canlı yayında son anket sonuçlarını açıkladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yerel seçimler hızla yaklaşırken İstanbul'da Cumhur İttifakı İBB Adayı Murat Kurum ile CHP'li rakibi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında yarış giderek kızışıyor. İstanbul'da anketlerde hangi aday önde? Murat Kurum TGRT Haber ekranlarında masasındaki son anket sonucunu açıkladı. Kurum, "8-10 puan önde olduklarını söylemişlerdi. Şu an anketlerde de 1,5-2 puan öndeyiz." dedi.

Türkiye 31 Mart'ta bir kez daha sandık başına gidiyor. Seçimlere 16 gün gibi kısa bir süre kala İstanbul'da seçmen son anket sonuçlarını merak ediyor. Cumhur İttifakı İBB Adayı Murat Kurum, masasındaki son anket sonucunu açıkladı. Kurum, CHP'li rakibi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun önüne geçtiğini söyledi.

ANKETLERDE HANGİ ADAY ÖNDE?

TGRT Haber'de Gündem Özel'e konuk olan Murat Kurum şunları söyledi:

"Ben bir TV programında da ifade ettim. Sahadaki heyecan her geçen gün artıyor. Bir coşku seline dönüştü. Artık şu 17 gün gelse de İstanbul yeniden hizmete kavuşsa, bu liyakatsiz yönetimin elinden İstanbul kurtulsa... İnsanlar artık bir an önce 'bitsin' der ya, İstanbullular da böyle. Çok güzel gidiyor.

8-10 PUAN ÖNDEYİZ DİYORLARDI

Yani anketleri tabi daha önce biliyorsunuz 8-10 puan önde olduklarını söylemişlerdi.

Yine o tür anketleri piyasaya sürüyorlar. Algı çalışmalarını devam ettirmek için... Asıl anket sahadır. Sahanın sevgisi, coşkusu... 31 Mart akşamı biz kazanacağız. Anketler de bunu söylüyor.

ŞUAN ANKETLERDE BİZ ÖNDEYİZ

Büyük bir coşkuyla hep birlikte Saraçhane'ye yürüyeceğiz. Şu an anketlerde de 1,5-2 puan öndeyiz.

Bazı araştırmacılar bunun daha da artacağını söylüyor. Muhalefet bunu gördükçe de ne yapacağını şaşırmış durumda. Sürekli bizleri ağızlarına doluyorlar. 70 gündür sahalardayız, bize hiç İstanbul'u sormadılar, 5 yıldır da böyle. İnsanlar da yoruldu artık."

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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