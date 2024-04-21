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Haberler > Politika > Kalp krizi geçiren MHP’li belediye başkanı hastaneye kaldırıldı

Kalp krizi geçiren MHP’li belediye başkanı hastaneye kaldırıldı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kalp krizi geçiren MHP’li belediye başkanı hastaneye kaldırıldı

Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Erzincan’ın Tercan ilçesinde bağlı Çadırkaya Beldesinin Belediye Başkanı Sait Durgun, kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan başkanın durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

Erzincan Tercan'a bağlı Çadırkaya Belediye Başkanı Sait Durgun evinde rahatsızlanması nedeniyle Çayırlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Durgun, Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edilerek burada anjiyo yapıldı.

Kapalı damarları açılan Durgun’un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

 

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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