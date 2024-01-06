Karamollaoğlu'ndan yerel seçim öncesi Kemal Kılıçdaroğlu'na sürpriz ziyaret

6 Ocak 2024 16:37 - Güncelleme Tarihi: 6 Ocak 2024 16:39

CHP Kongresi'ni kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'da bir çalışma ofisi açtı.

Kılıçdaroğlu'nun son ziyaretçisi ise yerel seçimlere az bir süre kala Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu oldu.

“NAZİK ZİYARETİ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM”

Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığına en sıcak bakan isimlerden biri olduğu bilinen Temel Karamollaoğlu, CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu bugün Ankara'daki çalışma ofisinde ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, ziyareti sosyal medya hesabından şu notla paylaştı:

"Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu’na nazik ziyaretinden dolayı teşekkür ediyorum."