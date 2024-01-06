Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Karamollaoğlu'ndan yerel seçim öncesi Kemal Kılıçdaroğlu'na sürpriz ziyaret

    Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP’nin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu Ankara’daki ofisinde ziyaret etti.

    Karamollaoğlu&#039;ndan yerel seçim öncesi Kemal Kılıçdaroğlu&#039;na sürpriz ziyaret
    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    CHP Kongresi'ni kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'da bir çalışma ofisi açtı.

    Kılıçdaroğlu'nun son ziyaretçisi ise yerel seçimlere az bir süre kala Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu oldu.

    “NAZİK ZİYARETİ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM”

    Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığına en sıcak bakan isimlerden biri olduğu bilinen Temel Karamollaoğlu, CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu bugün Ankara'daki çalışma ofisinde ziyaret etti.

    Kılıçdaroğlu, ziyareti sosyal medya hesabından şu notla paylaştı:

    "Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu’na nazik ziyaretinden dolayı teşekkür ediyorum."

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Temel KaramollaoğluKemal KılıçdaroğluYerel Seçim
    Haberler > Politika > Karamollaoğlu'ndan yerel seçim öncesi Kemal Kılıçdaroğlu'na sürpriz ziyaret
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Erdoğan yarın 28 ilin belediye başkan adaylarını açıklayacak - PolitikaErdoğan yarın 28 ilin belediye başkan adaylarını açıklayacakFatih Erbakan ittifakta son görüşme için tarih verdi - PolitikaFatih Erbakan ittifakta son görüşme için tarih verdiTunceli'nin 'Komünist Başkanı' İstanbul'dan aday oldu! - PolitikaTunceli'nin 'Komünist Başkanı' İstanbul'dan aday oldu!Meral Akşener’den CHP’ye olay sözler - PolitikaMeral Akşener’den CHP’ye olay sözlerAli Babacan’a Cuma namazı çıkışı şok protesto - PolitikaAli Babacan’a Cuma namazı çıkışı şok protesto'Tam yol ileri" diyerek 2. dönem adaylığını açıkladı - Politika'Tam yol ileri" diyerek 2. dönem adaylığını açıkladıDeprem illerinde adaylar netleşti - PolitikaDeprem illerinde adaylar netleşti"Adaylarımızı, mutfak çalışmasıyla belirledik" - Politika"Adaylarımızı, mutfak çalışmasıyla belirledik"Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 28 Şubat hayali kuranlara rest - PolitikaCumhurbaşkanı Erdoğan'dan 28 Şubat hayali kuranlara restAK Parti Ankara adayı ne zaman belli olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mesajlar - PolitikaAK Parti Ankara adayı ne zaman belli olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mesajlar
    Sonraki Haber Yükleniyor...