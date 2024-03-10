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MetroPOLL paylaştı: İmamoğlu-Kurum arasındaki İstanbul yarışında son durum

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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MetroPOLL paylaştı: İmamoğlu-Kurum arasındaki İstanbul yarışında son durum

Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

MetroPOLL Araştırma, İstanbul seçimine ilişkin son anketi paylaştı. Ankete göre, CHP'nin İBB Başkanı ve adayı İmamoğlu ile Cumhur İttifakı'nın adayı Kurum yarışa başa baş devam ediyor.

Yerel seçime 21 gün kala anket şirketleri art arda araştırma sonuçlarını yayımlamaya devam ediyor. Son olarak ise MetroPOLL Araştırma, İstanbul anketlerinin sonuçlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

21-22 Şubat tarihleri arasında İstanbul'un 39 ilçesinde 1.664 kişiye "31 Mart 2024 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi partinin adayına oy verirsiniz?" diye soruldu.

İşte İstanbul adaylarının oy oranları:

  • CHP - Ekrem İmamoğlu: Yüzde 34.7
  • Cumhur İttifakı - Murat Kurum: Yüzde 32.1
  • DEM Parti- Meral Danış Beştaş: Yüzde 4.9
  • İyi Parti - Buğra Kavuncu: Yüzde 2.5
  • Zafer Partisi - Azmi Karamahmutoğlu: Yüzde 2.0
  • Yeniden Refah Partisi - Mehmet Altınöz: Yüzde 1.8
  • Diğer: Yüzde 1.8
  • Kararsız - Protesto - Cevapsız: Yüzde 20.2

Kararsız, cevapsız ve protesto oyları dağıtıldığında ise oy oranları şöyle oluyor:

  • CHP - Ekrem İmamoğlu: Yüzde 43.5
  • Cumhur İttifakı - Murat Kurum: Yüzde 40.2
  • DEM Parti- Meral Danış Beştaş: Yüzde 6.1
  • İyi Parti - Buğra Kavuncu: Yüzde 3.1
  • Zafer Partisi - Azmi Karamahmutoğlu: Yüzde 2.5
  • Yeniden Refah Partisi - Mehmet Altınöz: Yüzde 2.3
  • Diğer: Yüzde 2.3

MetroPOLL paylaştı: İmamoğlu-Kurum arasındaki İstanbul yarışında son durum - 1. Resim

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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