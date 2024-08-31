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MHP'den erken seçim mesajı! Semih Yalçın muhalefetin çağrısına cevap verdi

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MHP&#039;den erken seçim mesajı! Semih Yalçın muhalefetin çağrısına cevap verdi

Politika Haberleri

CHP lideri Özgür Özel'in 'erken seçim' çağrısına MHP'den cevap geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, erken seçim mesajı verdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart Yerel Seçimlerinin ardından yaptığı erken seçim çağrısına bir yenisini daha ekledi. İzmir Enternasyonal Fuarı’nın açılışında konuşan Özel, yine erken seçim istedi. CHP liderinin bu sözlerine MHP'den cevap gecikmedi. Muhalefeti 'tribünlere oynamakla' suçlayan MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, "MHP, suni heyelan taşlarını temizlemek için üzerine düşen görevi yapacaktır" dedi.

MHP'den erken seçim mesajı! Semih Yalçın muhalefetin çağrısına cevap verdi - 1. Resim

'MHP'nin yeni dönemde gerçekleştireceği siyasi faaliyetlere' ilişkin yazılı açıklama yapan Yalçın, şunları kaydetti:

"19 Eylül tarihinde MHP Genel Merkezi'nde Türkiye'nin önde gelen meselelerini masaya yatırılacak. Söz konusu toplantılarda ortaya atılan görüşler doğrultusunda varılacak ortak kararlar, partimizin daha sonraki siyasi adımlarının tayininde yol gösterici olacaktır.

Bilhassa muhalefetteki partilerin, tribünlere oynamak ve 'erkenden erken seçim rüyaları görmek' yerine, Türkiye’nin önündeki iç ve dış engellerin aşılmasına ne mikyasta katkı sağlayacakları önem arz etmektedir. MHP; Türkiye’nin hızını kesmek için yoluna düşürülen suni heyelan taşlarını temizlemek için üzerine düşen görevi, yeni dönemde de olanca gücü ve samimiyetiyle yerine getirme gayretinde olacaktır"

Düzenleyen:  - Politika
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