Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Politika > Özbekistan Cumhurbaşkanı, Türkiye'yi ziyaret edecek

Özbekistan Cumhurbaşkanı, Türkiye'yi ziyaret edecek

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Özbekistan Cumhurbaşkanı, Türkiye&#039;yi ziyaret edecek

Politika Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, 6 Haziran'da Türkiye’ye resmi ziyarette bulunacak. Erdoğan-Mirziyoyev görüşmesinde iki ülkede yapılan özel sektör yatırımlarının ele alınması bekleniyor.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine 6 Haziran'da Türkiye’ye resmi ziyarette bulunacak.

Ziyarette, iki ülke arasındaki ilişkilerin her alanda en üst seviyeye çıkarılması ve iki ülkede yapılan özel sektör yatırımlarının ele alınması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Özbekistan’ın Semerkant kentinde Türk Devletleri Teşkilatı 9.Zirvesi'nde Türk dünyasına hizmetlerinden dolayı "Türk Dünyası Ali Nişanı" takdim edilmişti.

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, AYM'nin iptal kararına son noktayı koydu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Adalet Bakanı Tunç'tan 'Hakkari' açıklaması: Bakanlığın görevden alma yetkisi var - PolitikaAdalet Bakanı Tunç'tan 'Hakkari' açıklamasıBahçeli'nin Pınarbaşı çıkışına Özel'den cevap: Tüm MHP'lilerin yaka silktiği.. - PolitikaÖzgür Özel 2 ismi hedef gösterdi!İyi Parti'den istifa eden Aykut Kaya CHP saflarında - PolitikaRozetini bizzat Özgür Özel taktıMHP lideri Bahçeli: Ülkücü katillerini unutmadık! - Politika"Bugüne kadar sessiz kalışımız..."Valiliklerden 'Mehmet Sıddık Akış' kararı: 6 il ve 1 ilçede eylem yasağı - PolitikaValiliklerden 'Mehmet Sıddık Akış' kararıKaramollaoğlu da bırakıyor! Saadet'te öne çıkan beş başkan adayı açıklandı - PolitikaKaramollaoğlu bırakıyor! İşte Saadet'te öne çıkan 5 aday
Sonraki Haber Yükleniyor...