Seçim virajında dikkat çeken araştırma: Vatandaştan muhalefete 'güven oyu' çıkmadı

Türkiye'nin 57 gün sonra sandığa gideceği yerel seçimlere ilişkin dikkat çeken bir araştırma yapıldı. Asal Araştırma Şirketi, seçmene "Sizce bugün Türkiye’nin sorunlarını hangi siyasi parti çözer?" diye sordu. Katılımcılara göre sorunları çözecek siyasi parti AK Parti. Bu soruya "Hiçbir parti" diyenlerin oranı ise dikkat çekti.

31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimler için geri sayım devam ediyor. Takvimin adım adım işlediği kritik seçimlere sadece 57 gün kaldı. Seçmenin nabzını tutan anketler ise dikkat çekiyor.

Asal Araştırma Şirketi, vatandaşlara Türkiye'nin en önemli sorununun ne olduğunu ve mevcut sorunları hangi siyasi partinin çözebileceğini sordu.

TÜRKİYE'NİN EN ÖNEMLİ SORUNU NE?

21-29 Ocak tarihleri arasında, 26 ilde, 2 bin kişinin katılımı ile gerçekleşen ankette, katılımcıların yüzde 64.4'ü en büyük sorunun ekonomi/hayat pahalılığı olduğunu söyledi.

Katılımcıların yüzde 6.3'ü en büyük sorunun işsizlik olduğunu kaydederken, yüzde 4.2'si, eğitim, yüzde 3.8'i ise mültecileri en büyük sorun olarak gördü.

"SORUNLARI AK PARTİ ÇÖZER"

Katılımcılara sorulan "Sizce bugün Türkiye’nin sorunlarını hangi siyasi parti çözer?" sorusu ise vatandaşların muhalefet cephesine olan güvensizliğini gözler önüne serdi.

Katılımcıların yüzde 28.5'i sorunların AK Parti tarafından çözüleceğine inandığını söylerken, yüzde 23'ü bu soruya "Hiçbiri" yanıtını verdi.

Katılımcıların yüzde 19.2'si CHP, yüzde 5.6'sı DEM Parti, yüzde 4.2'si MHP ve yüzde 3.9'u İyi Parti'nin sorunları çözecek siyasi parti olduğunu söyledi.