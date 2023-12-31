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    Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş vefat etti

    Cezavinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın geçen sene kalp krizi geçiren babası Tahir Demirtaş hayatını kaybetti.

    Selahattin Demirtaş&#039;ın babası Tahir Demirtaş vefat etti
    Politika Haberleri  / Ajanslar

    Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın babası Tahir Demirtaş’ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

    4 Kasım 2016'dan beri Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş geçen yıl kalp krizi geçirmişti. Selahattin Demirtaş, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülerek babasıyla kısa bir süre görüştürülmüş, ardından ise tekrar Edirne Cezaevi'ne götürülmüştü. 

    Uzun süredir kronik rahatsızlıklar yaşayan Tahir Demirtaş bugün sabah saatlerinde evinde hayatını kaybetti.

    AVUKATLAR 

    Vefat haberinin duyulmasının ardından siyasetçiler başsağlığı mesajları paylaştı.

    Tahir Demirtaş'ın vefat haberinin ardından Selahattin Demirtaş'ın avukatları Edirne Cezaevi’ne gitti. Avukatların Demirtaş'ın cenazeye katılımı için Adalet Bakanlığı'na başvuru yapacağı öğrenildi.

     

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Ajanslar
    Selahattin DemirtaşHdp
    Haberler > Politika > Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş vefat etti
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