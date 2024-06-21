Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten Meral Akşener'e bayram ziyareti

Ankara'da uğradığı suikast sonucu eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, eski İyi Parti lideri Akşener'i ziyaret etti. Ateş ziyarete ilişkin yaptığı paylaşımda "İlk günden itibaren siyaset üstü gördüğü ve öyle de yaklaştığı bu alçak suikast çözülene dek her koşulda, bütün varlığıyla yanımızda olacağını yineledi" dedi.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde 30 Aralık 2022'de öldürülen eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, eski İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i evinde ziyaret etti.

Bayramın son gününde yapılan ziyaretten fotoğraflar paylaşan Ateş, "Sayın Akşener her zaman olduğu gibi bana bir abla sevgisi, kızlarıma bir anne şefkatiyle yaklaştı" dedi.

'BÜTÜN VARLIĞIYLA YANIMIZDA OLACAĞINI YİNELEDİ'

Ayşe Ateş'in paylaşımı şöyle:

"Kurban Bayramı’nın dördüncü gününde kızlarım Bengisu ve Banuçiçek’le birlikte İYİ Parti Kurucu Genel Başkanı Sayın Meral Akşener ve kıymetli eşi Tuncer Beyefendi’nin hanelerine konuk olduk. Değerli Büyüklerim bizi büyük bir misafirperverlikle ağırladı. Sayın Akşener her zaman olduğu gibi bana bir abla sevgisi, kızlarıma bir anne şefkatiyle yaklaştı. İlk günden itibaren siyaset üstü gördüğü ve öyle de yaklaştığı bu alçak suikast çözülene dek her koşulda, bütün varlığıyla yanımızda olacağını yineledi. Sizlerin huzurunda kendisine sonsuz sevgi ve saygılarımı bir kez daha iletiyorum."

NE OLMUŞTU?

Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile 30 Aralık 2022'de Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'ndeki binadan çıktığı sırada motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğramıştı.

Bozkurt omzundan yaralanırken, Sinan Ateş hayatını kaybetmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sinan Ateş'in silahla öldürüldüğü, Selman Bozkurt'un ise hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandığı olaya ilişkin soruşturmayı tamamlayarak, 22 şüpheli hakkındaki iddianameyi Ankara 32’nci Ağır Ceza Mahkemesine göndermiş ve kabul edilmişti.

BAHÇELİ 'YARGILAMA SÜRECİ DERHAL BAŞLATILMALI' DEMİŞTİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin 7 Mayıs'taki grup toplantısında Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin şunları söylemişti:

"Malum bir cinayet davası nedeniyle MHP ve Ülkü Ocaklarına iftira atan alçaklar koalisyonu ne hikmetse devlet ve millet düşmanlarına kucak açmakta, methiyeler düzmektedir. 'Bugüne kadar niye iddianame hazırlanmadı' diye sordular. İddianame hazırlandı, 'içi boş' dediler. MHP olarak beklentimiz şudur, iddianame mahkeme tarafından kabul edilip yargılama süreci derhal başlatılmalıdır.

Kimin elinde hangi belge ve bilgi varsa mahkemeye sunmalıdır. Hatta şahit olarak dinlenmek istenenlere mahkeme kapısı açılmalıdır. Televizyon ekranlarında mahkeme yargılanamaz. Neyi biliyorlarsa acilen mahkemeye yetiştirmelidirler. Bakalım hukuki süreç Ankara'da mı bitecek yoksa Pensilvanya'ya mı dayanacak, hodri meydan. Hep birlikte göreceğiz."

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti. Ayşe Ateş, bugün görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapmıştı.

Ayşe Ateş, Erdoğan'ın gelen tehditler üzerine Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a talimat verdiğini söyleyip "Devletimizin de yanımızda olduğunu görmek sürekli ölüm korkusuyla yaşayan kızlarımın gönlünü bir nebze olsun ferahlatırken bana da yürüttüğüm adalet mücadelesinde güç verdi. Sayın Cumhurbaşkanı’mız daha sıkı korunup kızlarımla daha sosyal bir hayat sürmemiz için de gerekenin yapılmasını söyledi" demişti.

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Ateş mücadelesinin devam edeceğini söyleyip "Eskisinden daha gür bir sesle “Adalet! Adalet!” diye haykıracağız. Hukuktan üstün olduğu, yargıyı etki altına alabileceği, işlediği cinayeti karartabileceği gafletine düşen her kim varsa hukuk kitaplarını sayfa sayfa yedirecek, bu ülkenin mahpushanelerini köşe bucak gezdireceğiz" ifadelerini kaydetmişti.