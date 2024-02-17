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    • Haberler > Politika > Ümit Özdağ'dan dikkat çeken açıklama: Ekrem İmamoğlu Türkiye için ciddi bir tehdit

    Ümit Özdağ'dan dikkat çeken açıklama: Ekrem İmamoğlu Türkiye için ciddi bir tehdit

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Ümit Özdağ&#039;dan dikkat çeken açıklama: Ekrem İmamoğlu Türkiye için ciddi bir tehdit
    İstanbul, Seçim, Ümit Özdağ, Haber

    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, yerel seçimler için İstanbul'da bir ittifak olmayacağını dile getirerek, yeniden CHP'nin İstanbul adayı olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sert sözlerle yüklendi. Özdağ, "İmamoğlu'nu Türkiye için ciddi bir tehdit olarak, tehlike olarak görüyorum" dedi.

    Türkiye, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan Mahalli İdari Seçimleri için 43 gün sonra sandık başına gidecek. Seçim takvimi adım adım işlerken siyaset arenası da zaman zaman ısınıyor. Yerel seçimler için en kritik şehir olan İstanbul için ise 7 aday yarışacak. O isimlerden biri de Zafer Partisi'nin adayı  olan eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Azmi Karamahmutoğlu.

    Zafer Partisi, yerel seçimlerde İstanbul için ittifak yapmayacak. Katıldığı bir yayında, ittifak yapılmamasının 'ilkelerle alakası' olduğunun altını çizen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP tarafından yeniden İstanbul adayı gösterilen mevcut İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu sert sözlerle eleştirdi.

    'TÜRKİYE İÇİN CİDDİ BİR TEHDİT'

    CHP'nin ve İmamoğlu'nun DEM Parti ile temaslarına değinen Özdağ, İmamoğlu'nu Türkiye için 'ciddi bir tehdit ve tehlike' olarak gördüğünü söyledi. Özdağ'ın açıklamaları şöyle:

    "Siyaseten kutsal olmayan bir siyasetçi. Ben İmamoğlu'nu Türkiye için ciddi bir tehdit olarak, tehlike olarak görüyorum. Siz Diyarbakır'a gidip HDP'lilerle PKK'nın sözde anıtı önünde fotoğraf çektireceksiniz sonra İstanbul'a döneceksiniz, İstanbul'da bir reklam ajansının tasarladığı belli olan bir cümle kuracaksınız; "Mustafa Kemal Atatürk'le bir bardak kahve içmek isterdim." Çok reklam bu, yüzde 100 samimiyetsiz. Mesele onu aşıyor. CHP, DEM'le ittifak peşinde olan bir parti."

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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