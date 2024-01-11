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    Yeniden aday gösterilen Lütfü Savaş Hataylılara 'söz' verdi

    Kaynak: Ajanslar / Düzenleyen:

    31 Mart için adaylarını açıklamaya devam eden CHP'nin, Maraş depremlerinde büyük yıkım yaşayan Hatay'da Lütfü Savaş'la devam etme kararı tepki topladı. Ölümlerin ardından istifası beklenen Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, yeniden aday gösterilmesi sonrası Hataylılara 'söz' verdi.

    Yeniden aday gösterilen Lütfü Savaş Hataylılara &#039;söz&#039; verdi
    Politika Haberleri  / Ajanslar

    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), çarşamba günü yapılan Parti Meclisi (PM) toplantısı sonrası aralarında Adana, Mersin ve Aydın'ın da bulunduğu 6 büyükşehir belediye başkan adayını açıkladı. 

    Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın yeniden aday gösterilmesi kararlaştırılırken, uzun yıllardır Yılmaz Büyükerşen’in yönettiği Eskişehir’de değişime gidildi. 

    Yeniden aday gösterilen Lütfü Savaş Hataylılara 'söz' verdiHatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş

    LÜTFÜ SAVAŞ KARARI TEPKİLERİN ODAĞINDA

    CHP'nin, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş depremlerinde 20 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği Hatay'da görevde olan Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'la devam etme kararı eleştirilerin hedefi oldu. Başta Hataylılar olmak üzere birçok vatandaş, siyasetçi ve gazeteci CHP'nin Lütfü Savaş kararına tepki gösterdi.

    Lütfü Savaş, ölümlerin ardından istifası beklenirken "İstifa etmesi gerekirse herkesin etmesi lazım. 10 tane büyükşehirin istifa etmesi lazım. Burada yıkılan ilçeler, beldeler istifa etmesi lazım. İktidarın istifa etmesi lazım. İstifa edilecekse hep beraber edelim" açıklamasıyla dikkat çekmişti.

    HATAY İÇİN SÖZ VERDİ

    Sosyal medya hesabı X'ten adaylığını duyuran Lütfü Savaş ise depremde büyük yara alan Hatay’ı yeniden ayağa kaldırmak için emek vereceğini belirterek, "Şehrimizde zor şartlarda yaşamaya devam eden ve şehir dışında olup kalbi Hatay'da atan tüm hemşehrilerime söz veriyorum; yaşadığımız tüm acılara rağmen kadim şehrimizde yine aynı sofralarda tüm renklerimizle buluşacağız" dedi.

    Lütfü Savaş'ın paylaşımı şu şekilde:

    “Tarihin en büyük depremlerinden olan 6 Şubat depremleriyle gerçekleşen afette yaşadığımız acı kayıplar ve büyük yıkımlar her birimizi tarifsiz üzüntüye boğmuş, bununla beraber yeniden toparlanma ve ayağa kalkma azmimize, çalışmamıza çok büyük güç vermiş, tüm renklerimizle dayanışmamızı ve şahsi meselemiz Hatay’a olan bağlılık ve aidiyet duygumuzu doruğa taşımıştır. Şehrimizde zor şartlarda yaşamaya devam eden ve şehir dışında olup kalbi Hatay'da atan tüm hemşehrilerime söz veriyorum; yaşadığımız tüm acılara rağmen kadim şehrimizde yine aynı sofralarda tüm renklerimizle buluşacağız. Önümüzdeki tek hedef, bilimin ışığında, yüksek azimle, yorulmadan bir ve bütün olarak şehrimizi güvenle geleceğe taşımak olacaktır." 

    Yeniden aday gösterilen Lütfü Savaş Hataylılara 'söz' verdi

    ÖZGÜR ÖZEL 'TARİHİ OLACAK' DEMİŞTİ

    CHP'nin tartışmaya neden olan Lütfü Savaş kararının ardından sosyal medyada birçok kullanıcı CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Hatay'la ilgili sözlerini hatırlattı.

    Sosyal medyada sık sık paylaşılan görüntülerde Özel'e katıldığı bir televizyon programında Hatay adayı konusunda ne düşündüğü soruluyor. Özel ise, "Depremde zarar gören 10 belediyeden 1'i bizim, ben o kusuru alırım. Hatay'daki başkan kararımız tarihi olacak" yanıtını vermişti. 

    CHP 6 büyükşehir, 15 il belediyesi, 189 ilçe belediyesi ve 33 belde belediyesi olmak üzere toplam 243 belediye başkan adayını daha açıklamıştı.

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Ajanslar
    HatayLütfü SavaşChp
    Haberler > Politika > Yeniden aday gösterilen Lütfü Savaş Hataylılara 'söz' verdi
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