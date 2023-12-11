Zafer Partili isimlere sosyal medyadaki nefret söylemleri nedeniyle gözaltı

11 Aralık 2023 16:34 - Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 16:42

Editör: Fatih Uğur / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Güvenlik güçlerin her türlü suç eylemlerine olduğu gibi sosyal medyada halkı kin ve düğmanlığa sevk eden sosyal medya paylaşımlarına karşı çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda güvenlik güçleri yeni bir operasyonun düğmesine bastı. Bu kez siyasetten iki isim operasyonun hedefindeydi.

ZAFER PARTİLİSİ İSİMLER GÖZALTINA ALINDI

Zafer Partisi Samandağ Kurucu İlçe Başkanı Suphi Yıldız ve ZP Kayseri İl Başkanlığı hesabını kullanan Hacı Ali Demirkaya ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ ve ‘Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçunu işlediği gerekçesiyle gözaltına alındı.

6 ŞUBAT DEPREMLERİNDE PROVOKATİF PAYLAŞIMLAR YAPMIŞTT

Suphi Yıldız ve ZP Kayseri İl Başkanlığı hesabını yöneten Hacı Ali Demirkaya "Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki depremlerin ardından çok sayıda dezenformasyon içerikli paylaşımlar gerçekleştirmiş, 'mülteciler' üzerinden yürütülen karalama kampanyaları ve algı operasyonlarında da başı çekmişlerdi.

ÇARŞAMBA İLÇE BAŞKANI DA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Geçtiğimiz Eylül ayında Samsun'da Ankara merkezli yapılan operasyonda, mültecilere yönelik sosyal medya paylaşımları nedeniyle Zafer Partisi'nin Çarşamba İlçe eski Başkanı Efe Emirhan Konaşoğlu gözaltına alınmıştı. Konaşoğlu, savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest kalmıştı.