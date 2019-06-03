1 Fatiha 11 İhlas

Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kabristâna gelen bir kimse ayakta, Esselâmü aleyküm, yâ Ehle dâr-il kavm-ilmü’minîn! İnnâ İnşâallahü an karîbin biküm lâhikûn der.

Sonra, Besmele ile on bir İhlâs ve bir Fâtiha okur. Sonra, Allahümme rabbel-ecsâdilbâliyeh, vel-ızâmin nahire-tilletî harecet mineddünyâ ve hiye bike mü’minetün, edhıl aleyhâ revhan min indike ve selâmen minnî duâsını okumalıdır.

Allahümme innî eteveccehü ileyke bi câhi nebiyyike’l-Mustafa nebiyyi’r-rahme, en lâ tüazzibe hâzihi’l-meyyit derse kabirdeki meyyitin günahları af olur.

Mevtaya hatim okuyup sevabını bağışlamak, hatm-i tehlîl yapmak, yani yetmiş bin kelime-i tevhîd okuyup sevabını ruhuna hediye etmek çok faydalıdır.