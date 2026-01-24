Felç riskiyle ameliyata giren 11 yaşındaki Bünyamin, nadir yapılan operasyonla yeniden ayağa kalktı.

Omurilik zarı açık şekilde dünyaya gelen 11 yaşındaki Bünyamin Çiçek, bel kısmındaki sinirlere baskı yapan kitle sebebiyle felç riskiyle karşı karşıya kalınca, nadir yapılan bir ameliyatla sağlığına kavuştu.

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Hüseyin Ömer Semiz tarafından gerçekleştirilen ameliyatta bel kemikleri çıkarılıp tekrar takılan Bünyamin, sağlıkla ayağa kalktı.

Ameliyatla ilgili bilgi veren Opr. Dr. Semiz “Bu tür vakalarda en küçük bir sinir hasarı bile kalıcı felce yol açabilir. Laminoplasti tekniğiyle omurgaya vida veya platin yerleştirmeden operasyonu tamamladık. Omurganın doğal yapısını koruduk. Böylece çocuğumuzun ilerleyen yıllardaki büyüme ve gelişimi de güvence altına alınmış olduk” dedi.

