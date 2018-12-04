Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık

Beslenmenin beyin fonksiyonları üzerinde önemli etkisinin olduğunun bilimsel olarak ispat edildiğini söyleyen Prof. Dr. Demet Özbabalık, ilk kuralın rafine beyaz şekerden uzak durmak olduğunu belirterek “Alzheimer için beynin şeker hastalığıdır derler. Beyaz şeker toksiktir. Bunun dışında Akdeniz diyetinin hafıza fonksiyonlarının korunmasında etkili olduğu da bilimsel yayınlarda gösterilmiştir. Ateşin bulunması birçok yiyeceğin pişirilerek ya da kızartılarak tüketilmesine yol açtığı için günümüzdeki birçok hastalığın da temellerini atmıştır. Alzheimer da bunlardan biridir. Özellikle sebzeleri üzerine biraz zeytinyağı gezdirerek çiğ tüketmek çok değerlidir” diyor. Prof. Dr. Özbabalık, beyine iyi gelen yiyecekleri şöyle sıralıyor:

“Omega 3 içeren balık ve deniz mahsülleri, kabuklu kuru yemişler, bitkisel protein kaynağı mercimek, fasülye, nohut gibi kurubaklagiller, ekşi mayalı ekmek, çekirdeğinde flavonoid içeren kırmızı üzümü çekirdeklerini çiğneyerek yemek, beynin enflamasyonunu tedavi eden bir antioksidan olan nar beyine dost yiyeceklerdir.”