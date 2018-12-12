Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş’ta devre arası transfer dönemi çok sıcak geçecek. Önemli oyuncularıyla yollarını ayırmaya hazırlanan siyah-beyazlı yönetim, bir yandan kadrosuna yapacağı takviyeler için de harıl harıl çalışıyor. Takımda para isyanı çıkaran Tolgay Arslan, Pepe ve Babel’i devre arasında gönderecek olan Fikret Orman ve ekibi, Güven Yalçın ve Dorukhan Toköz gibi genç isimlerin takıma verdiği katkıyı dikkate aldı. Sezon başında transfer edilir edilmez Bursaspor’a kiralanan Umut Nayir (25) ile Adana Demirspor’a bir sezon için gönderilen Orkan Çınar’ın (22) devre arasında yeniden siyah-beyazlı formayı giymeleri için çalışmalar başlatıldı.

İstiyorlar ama...

Şenol Güneş de iki oyuncuyu geri istiyor ancak hem Umut Nayir’in hem de Orkan Çınar’ın takımlarında gösterdiği başarılı performansları geri dönüşü zorlaştıracak gibi. Adana Demirspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural’ın, Orkan Çınar’ın gitmesine karşı olduğu öğrenildi. Umut Nayir de şu anda Bursaspor’un birinci santrforu durumunda. Her iki oyuncunun da Beşiktaş’a dönmek istediği ve kulüplerin anlaşmasını beklediği öğrenildi. Bursaspor, Umut Nayir’in yıllık ücretinin tamamını (1,2 milyon lira), A. Demirspor ise Orkan Çınar’ın kazancının yarısını (250 bin avro) ödemeyi kabul etmişti.

İKİSİ DE ÇOK FORMDA

Umut Nayir son 3 maçtır Bursaspor’un as golcüsü ve ligde 2 defa fileleri havalandırdı. Süper Lig’e yükselme mücadelesi veren ve Yılmaz Vural’ın gelişiyle canlanan A. Demirspor’un en önemli kozu Orkan Çınar ise son iki maçta iki gol atmaya muvaffak oldu.