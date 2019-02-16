Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Nisa Nur Türkmen’in en büyük isteği avukat olmaktı. Ancak lise birinci sınıfta lösemi teşhisi konuldu. Bir taraftan hastalıkla diğer taraftan da kemoterapinin yan etkileriyle savaşıyordu. Kemoterapi sırasında çok zorlandığını anlatan Türkmen “Bu süreci tam genç kızlık dönemimde yaşadım. Herkesin süslenerek gezdiği bir dönemde maskelerle dolaştım ve saçlarım yoktu. O dönem bana çok büyük bir olgunluk kattı. Lisede arkadaşımın sapsarı ipek gibi saçları vardı. Bir gece sabaha kadar ağlamıştım. Şu anda sağlığım olsun da saçım olmasa da olur diyorum. Yaşıtlarımın kafasında problem olarak gördüğü şeyler benim için hiç önemli olmuyor. Sağlıktan önemlisi yok” dedi. Tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Türkmen, Hacettepe Üniversitesi matematik bölümünü kazandı, bir yıl bu bölümde okudu. Hukukçu olma hayalini gerçekleştirmek için tekrar sınava giren Türkmen, Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesinde okumaya hak kazandı. Şimdi o bir avukat adayı…