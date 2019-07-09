Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Erken dönemde yoğun teknolojik cihaz kullanımının çocuklarda otizm riskini artırdığına ilişkin yayınlar olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Ünüvar “Öte yandan obezite de çocuklar için büyük tehlike. Çocuk dışarıda oynamıyor, merdiven çıkmıyor asansör kullanıyor. Evde tabletin başından kalkmıyor ve bir taraftan da abur cubur yiyor. Anne, babaların mümkün olduğunca 4 A’nın tehlikelerini bilerek, çocukları diğer alternatiflere yöneltmesi gerekir. Çocuklarımızı daha çok yürümeye, merdiven kullanmaya, hayatın içinde olmaya teşvik etmeliyiz” dedi.