Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Biocodex Mikrobiyota Vakfı insan mikrobiyomunun bağırsak, deri, jinekoloji gibi her türlü alanındaki uluslararası kanaat liderlerinin araştırmalarını destekliyor. 2018 yılında Mikrobiyota konusundaki 16 çalışma arasında yapılan değerlendirme sonucunda “Pediatrik Talasemi Vakalarında Kemik İliği Nakli Sonrası Bağırsak Mikrobiyotasının Değerlendirilmesi” çalışması ile Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Sosyal Pediatri Ünitesinden Prof. Dr. Songül Yalçın birinci olmuştu. 2019 yılında Türkiye’de verilecek destek için başvurular 30 Kasım 2019’a kadar sürecek.