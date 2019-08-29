Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Egzamanın yaz aylarında artış gösterdiğini ve tekrarlayan bir hastalık olduğunu söyleyen Çocuk İmmünoloji ve Alerji Uzmanı Doç. Dr. Ayhan Söğüt “Atopik dermatiti olan çocuklarınıza yünlü, kaba kumaşlar, terletecek sentetik kumaşlar giydirmeyin. Pelüş ve boyalı oyuncaklardan uzak tutun. Çocuklarınızın çamaşırlarını, uzmanın önerdiği şekilde yıkayın. Toz deterjanlar, çamaşır suyu ve yumuşatıcıdan uzak durun. Hassas ciltler için olan parfümsüz kalıntı bırakmayan deterjanlar tercih edin. Yeni aldığınız kıyafetleri yıkamadan ve etiketlerini kesmeden giydirmeyin” uyarısında bulundu.